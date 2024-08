Comme chaque année, certains experts se lancent dans un grand jeu de prédiction sur les futurs vainqueurs des awards NBA pour la saison à venir. ESPN a donné sa vision de l’avenir et elle sourit plutôt à Victor Wembanyama.

Chez TrashTalk, on a tendance à sortir la boule de cristal pour les bilans de chaque franchise dans nos previews de début de saison. Mais pour d’autres médias, particulièrement aux US, le jeu est aussi de prédire qui gagnera les récompenses individuelles. Qui sera le MVP 2025 ? Qui sera le Défenseur de l’année ? Etc etc..

ESPN a donc lancé un petit sondage au sein de ses rangs, dans un panel qui regroupe des experts NBA mais aussi des analystes et des reporters. La question était simple : qui voyez-vous gagner les récompenses de saison en NBA en 2025 ?

Les votants devaient réaliser un Top 3 pour chaque récompense, avec un système de points pour chaque place, permettant ainsi de réaliser un classement final.

Au moment de dépouiller les votes, une belle surprise pour l’Hexagone et surtout Victor Wembanyama. Selon les experts d’ESPN, l’Alien des Spurs est en effet annoncé vainqueur du titre de Défenseur de l’année 2025 mais aussi celui de Most Improved Player 2025 !

Autant dire qu’on signerait des deux mains ! Il n’y a qu’un joueur dans l’histoire de la NBA qui a réussi à remporter cette doublette de trophées la même année, c’est Alvin Robertson en 1986.

Pour le MVP, c’est Luka Doncic qui remporterait le trophée, devant Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander, le même trio que cette année mais dans un ordre différent en fait.

Chez les Rookies de l’année, pas de trace de nos Français sur le podium ! Reed Sheppard est annoncé grandissime favori, devant Zach Edey et Donovan Clingan. Alex Sarr et Zaccharie Risacher ne font pas mieux que 6èmes selon les experts d’ESPN. On espère que nos Frenchies prendront ça comme carburant pour les faire mentir.

Pour le titre de sixième homme, les votants n’ont pas réussi à se départager, avec une égalité parfaite entre Malik Monk, déjà deuxième cette saison, et Alex Caruso, tout juste arrivé du côté d’OKC. Naz Reid, le champion sortant, est en embuscade juste derrière.

Enfin, ESPN voit Tom Thibodeau remporter le titre de Coach de l’année. Les Knicks ont fait venir Mikal Bridges cet été pour concurrencer les Celtics et jouer le titre NBA. Visiblement les experts croient fort en un nouveau cap franchi par la franchise de Gotham. Derrière Thibs, on retrouve Mark Daigneault, qui devrait aussi se positionner bien haut avec le Thunder à l’Ouest mais aussi Joe Mazzulla, titré avec les Celtics en juin.

Source texte : ESPN