Victor Wembanyama annoncé DPOY et MIP 2025 par les experts d’ESPN

Comme chaque année avant la saison, les spécialistes d’ESPN font leurs prédictions sur l’exercice NBA à venir. Ils ont parié sur les joueurs qu’ils imaginent voir remporter les distinctions individuelles. Victor Wembanyama n’a pas été désigné dans une catégorie, mais dans deux. Il est leur favori pour le titre de Défenseur de l’Année et de Most Improved Player.

Lors de sa première saison en NBA, Victor Wembanyama a remporté le titre de Rookie de l’Année et a fini à la deuxième position du classement de Défenseur de l’Année. Il a montré le visage d’un joueur destiné à recevoir beaucoup de distinctions individuelles dans la Grande Ligue.

Les experts ESPN ne s’y sont pas trompés et imaginent l’Alien en ajouter deux à sa collection dès sa saison sophomore. Ils le voient être le favori de la course au DPOY, mais aussi à la meilleure progression de la saison.

ESPN experts predict Victor Wembanyama winning Most Improved and Defensive Player of the Year in 2025.

He’s on his way 👀 pic.twitter.com/D6O9M1NzXF

67% des votants du panel ont donné leurs voix au Français pour le Défenseur de l’Année et 14% pour le MIP dans un classement bien plus serré.

Des pourcentages logiques tant il a impressionné en défense dès sa première année dans la Ligue alors que d’imaginer un numéro 1 de Draft remporter le titre de MIP après une saison rookie historique n’est pas au goût de tout le monde. Selon certains, ça ne respecterait pas forcément l’essence du trophée.

Toujours est-il que ce ne serait pas une immense surprise de voir Victor Wembanyama passer un cap lors de sa deuxième saison en NBA et qu’il est difficile d’imaginer les hauteurs qu’il sera, déjà, capable d’atteindre !

