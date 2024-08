Killian Tillie rejoint l’Unicaja Malaga en Espagne

On sait enfin quel sera le futur club de Killian Tillie ! Après deux saisons complètement blanches, dues à des pépins physiques, Killian Tillie va s’engager en Liga ACB, au Unicaja Malaga pour être plus précis.

Excited for this new chapter! Vamos @unicajaCB 🔥 https://t.co/CKFgwBVvCb

— Killian Tillie (@KillianTillie) August 21, 2024

Le MVP de l’EuroBasket U16 de 2014 va connaître à nouveau les joies d’une saison régulière. Après 54 matchs joués avec les Memphis Grizzlies entre 2020 et 2022 ainsi qu’une poignée de rencontres disputées en G League, l’intérieur français de 26 ans a connu une longue période sans basket-ball. Il y a bien eu la Summer League avec les Celtics cet été, où Tillie a montré de très belles choses sur cinq rencontres (8,4 points à 56,3% aux tirs et 41,2% à 3-points en 18 minutes), mais en dehors de ça, pas de matchs officiels depuis le 16 mars 2022… Plus de deux années et demi sans basket donc, ça commence à faire.

Heureusement, l’ancien finaliste de NCAA avec Gonzaga a trouvé un point de chute. Avec Malaga, il a l’occasion de complètement se relancer dans le très compétitif championnat espagnol, tout en jouant sur le tableau Européen, puisque son club disputera la Basketball Champions League la saison prochaine. Ainsi, le pivot aura une longue saison, sans pour autant avoir à subir le rythme infernal des 82 matchs de régulière de NBA. Une très bonne solution pour reprendre confiance en ses moyens sur le long terme. Killian Tillie a prouvé en NBA qu’il était un joueur complet avec de bonnes qualités athlétiques et un jeu au poste solide. Il a les capacités de s’imposer dans le championnat espagnol dès sa première saison et d’enfin démontrer l’entièreté de son potentiel.

Le petit frère de Kim Tillie pose ses valises chez nos amis espagnols pour cette saison. On souhaite toute la réussite du monde à Killian dans l’ancienne ville d’Hachim Mastour, nous on gardera bien sûr un œil sur les perfs de l’intérieur cette saison.