Al Attles, légende des Warriors, est décédée à l’âge de 87 ans

Alvin Attles a disparu ce mardi 21 août à l’âge de 87 ans. Légende des Warriors, équipe où il disputa l’entièreté de sa carrière à travers onze saisons, c’est en tant que coach qu’il apporta à sa franchise son dernier titre avant l’ère Stephen Curry.

The NBA family mourns the passing of Golden State Warriors legend and Basketball Hall of Famer Alvin Attles. As a player, coach, executive and team ambassador, Alvin made a lasting impact on the Warriors and the league during his more than 60-year career. Alvin was admired… pic.twitter.com/83GESIguEK

— NBA (@NBA) August 21, 2024

Al Attles a tout connu en NBA. Après avoir décroché son Bachelor en Education Physique et Histoire, Al qui se destinait à une modeste carrière de coach dans son lycée local fut drafté en 37ème position par les Warriors, à l’époque où ils évoluaient encore à Philadelphie. Le jeune Alvin finit par accepter la proposition, et s’imposa vite comme le titulaire au poste de meneur grâce à ses capacités époustouflantes à la passe.

“The Destroyer” a été l’un des tout meilleurs passeurs de sa génération, squattant les top 15 des assists par match pendant plusieurs saisons d’affilée, tout en étant un superbe défenseur et un scoreur solide. Un rôle qu’il n’avait pas à assumer plus que cela, puisqu’il jouait aux côtés du grand Wilt Chamberlain. C’est lui qui a été le deuxième meilleur scoreur de son équipe avec 17 unités, le soir où Wilt réussit son incroyable match à 100 points. Les deux joueurs ont partagé une grande amitié, Wilt fut le témoin de Attles lors de son mariage en 1963.

Remembering Alvin Attles (1936-2024) pic.twitter.com/k8r7FbVg4Q

— NBA History (@NBAHistory) August 22, 2024

Finaliste en 1964 contre les Celtics, il affrontera son pote Wilt parti aux 76ers dans la Finale de 1967 qu’il perdra également. En 1970, il devint joueur coach pour ses Warriors, et se retira de la fonction de joueur après la saison 1971. En remportant les Finales de 1975 face aux Washington Bullets, largement favoris, Attles devint le premier coach afro-américain à remporter le titre NBA sans être également un joueur de l’équipe. Il coachera les Warriors jusqu’en 1983, ce qui fait de lui encore à l’heure actuelle l’entraîneur des Warriors avec la plus grande longévité, et avec le plus grand nombre de victoires (588). Il fut aussi sélectionné par deux fois pour coacher la sélection de l’Ouest au All-Star Game

Alvin Attles did not just epitomize what it meant to be a Warrior—he was Mr. Warrior 💛 pic.twitter.com/BtCDqcorsD

— Golden State Warriors (@warriors) August 21, 2024

Après avoir fait une pige d’un an en tant qu’assistant coach des Warriors en 1995 et avoir travaillé en tant qu’exécutif pour Golden State entre 1976 et 1997, Attles continua d’aider les Warriors en tant qu’ambassadeur de l’équipe et représentant des relations communautaires de la franchise jusqu’à sa mort. Au total, il travailla officiellement pour les Warriors pendant plus de 60 ans. Son numéro 16 fut retiré par Golden State entretemps, tout comme son numéro 22 fut retiré à son université de North Carolina A&T, le premier numéro jamais retiré là-bas. Attles reçut le Chuck Daly Lifetime Achievement Award en 2017 pour récompenser sa carrière de coach. On l’intronisa au Hall of Fame le 6 avril 2019. Une vraie figure iconique de l’histoire du basketball.

En dehors de ses qualités de joueurs et de coachs, sa gentillesse immense, sa loyauté exceptionnelle et sa proximité avec sa communauté ont fait de lui une des figures les plus respectées dans l’histoire de la NBA.

“Je ne connais pas une seule personne qui n’aime pas Al Attles” – Wilt Chamberlain

Joueur, joueur-coach, entraîneur, assistant coach, exécutif, ambassadeur et représentant des Warriors, Al Attles est décrit par beaucoup comme le Warriors le plus important de l’histoire de la franchise. Merci pour tout, Al.