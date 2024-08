Bill Land est arrivé chez Fox Sports Southwest, diffuseur des matchs des San Antonio Spurs, en 1988 et l’année prochaine il ne commentera plus l’équipe de Gregg Popovich. Il prend sa retraite à 72 ans, notamment pour soigner son cancer du sang détecté au cours de la saison dernière.

Bill Land a tout connu en commentant les San Antonio Spurs, mais surtout des victoires. Il est l’un des hommes qui a été au plus près de la dynastie des éperons entre 1998 et 2014, une des voix qui a marqué les fans de basket-ball en France puisqu’il comptait les exploits de Tony Parker année après année.

Depuis son banc et derrière son micro, il est devenu une légende de la franchise, mais désormais il s’en va, prenant sa retraite pour profiter de sa famille et lutter contre un cancer du sang qui a été détecté l’année dernière. L’annonce a été faite par le compte officiel des San Antonio Spurs.

Congratulations @BillLand on an incredible broadcast career 🎙️ We wish you the best in your next chapter! pic.twitter.com/AzUh23ebk0

— San Antonio Spurs (@spurs) August 21, 2024

Sean Elliott, celui qui était à ses côtés depuis plus de deux décennies lui a rendu un vibrant hommage sur les réseaux sociaux !

“C’est une journée aigre-douce pour les fans des Spurs, l’organisation et mon équipe de production. Personnellement, je suis triste de ne plus pouvoir travailler avec toi, mais je suis heureux de savoir que tu auras beaucoup plus de temps avec ta famille. Au cours des 21 dernières années, j’ai eu l’honneur et le plaisir de m’asseoir à côté du meilleur commentateur de NBA que ce soit dans les avions et dans la cabine de diffusion, et j’ai appris, ri et apprécié chaque instant. Tu incarnes l’humilité et la classe, et tu es un vrai gentleman. Je n’aurais pas pu rêver d’un meilleur partenaire. Tu étais et seras toujours la star du spectacle ! Merci pour les souvenirs, Bill. Tu nous manqueras !”

A bittersweet day for Spurs fans, the organization, and my production crew. Personally, I’m saddened I won’t get to work with you anymore @BillLand, but I’m happy knowing you will have a lot more time with your family. For the last 21 years, I’ve had the honor and… pic.twitter.com/bFPoql2OfD

— Sean Elliott (@seanelliott_32) August 21, 2024

Pour sa dernière année à l’antenne, Bill Land a eu l’honneur de commenter la première saison de Victor Wembanyama dans le Texas. Il peut désormais partir en retraite en sachant que sa franchise préférée est dans de très bonnes mains !

