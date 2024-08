Aujourd’hui débutait à Vienne la Coupe d’Europe de basket 3×3, avec deux Équipes de France comme toujours ambitieuses. Deux matchs pour se chauffer mais deux matchs pris au sérieux, et ça fait donc deux victoires rassurantes pour se chauffer !

Les filles comme les mecs étaient favoris de leur premier match, mais vous commencez à le savoir, au 3×3 on ne prend personne de haut et on joue, un point c’est tout. Face aux Anglais nos Bleus ont commencé par montrer l’exemple. Le capitaine Paul Djoko a montré la voie, le rookie Baptis Oger n’a pas eu peur du baptême, Franck Seguela a assumé son rang avec 9 points et Raph Wilson nous a rappelé quel genre d’horloger il était en rentrant, notamment, les deux derniers gros tris du match. 22-14, rendez-vous ce soir avec la Lettonie.

Pour les filles ce fut plus poussif mais pas spéialement stressant non plus. Face à l’Italie on a notamment pu apprécier le cheatcode Milapie, intenable dessous, dehors, en attaque et en défense, l’adresse de Marie-Eve Paget, une valeur sûre, et la polyvalence de Camille Droguet et Noémie Brochand. Victoire 14-10, “assez” tranquillement, et des Bleues qui affronteront ce soir l’Ukraine pour, comme les gars, s’assurer la première place du groupe avant les quarts samedi.

Très bons débuts pour les deux formations françaises à Vienne et format parfait, puisqu’on va clairement pouvoir faire une sieste de trois heures avant la session du soir. Elle est pas belle la vie ?