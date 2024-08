Après une entrée en lice sérieuse ce midi, les filles et les gars de l’Équipe de France enchainaient dès ce soir avec leur dernier match de poule. Deux nouvelles victoires, plus convaincantes encore, et la route des quarts qui s’est dans le même temps ouverte. La France qui gagne ? C’est en ce moment même à Vienne, émoji feu émoji drapeau.

Qu’elles sont focus ces deux équipes.

Qu’elles sont focus, qu’elles semblent prêtes, et si aucune conclusion hâtive ne sera faite dans ces lignes, posons simplement ce constat : les huit joueur(se)s présent(e)s à Vienne pour représenter la France ont pris cette Coupe d’Europe par le bon bout.

“Nos” filles pour commencer, intraitables à deux reprises. Ce midi face à l’Italie (voir plus haut), et donc ce soir contre l’Ukraine, dans un match où on a longtemps cru que l’adversaire était très faible alors que c’était juste les Bleues qui étaient trop fortes.

Pourquoi être fan de Wemby si dans ta vie t’as Marie-Michelle Milapie.

— Le Psy TrashTalk 👨‍👩‍👧‍👧 (@giovannim6) August 22, 2024



Marie-Michelle Milapie a continué son travail de démolition et demeure à l’aise dans tous les compartiments du jeu, dans le Dîner de Cons Pierre Brochant se fait un tour de rein mais à Vienne Noémie Brochant a joué un tour… tout court aux Ukrainiennes, Marie-Eve Paget a des bouches à fermer, ça se voit, et Camille Droguet amène quant à elle une touche de polyvalence emprunte de génie et on ne dit clairement pas non. A l’arrivée une victoire 17-11 et un quart de finale prévu samedi à 13h45 samedi contre les hôtes autrichiennes, attention match piège mais on a confiance en cette équipe qui semble savoir où elle va.

Une première journée de patronne pour MEP 😤

Marie-Eve Paget a montré la voie aux Bleues qui signent un sans faute en phase de poule (2V-0D) ✅

#3x3Europe | @FIBA3x3

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) August 22, 2024

Chez les gars ? Là aussi une impression de domination, de sérénité mais de sérieux, bref des voyants au vert. Franck Seguela est en Autriche pour donner du spectacle aux gens et est en train de nous faire un été de Top 3/4 mondial, Raphaël Wilson n’a pas attendu cet été pour nous faire kiffer, Paul Djoko est un acrobate et Baptise Oger a fini par rentrer du gros tir et continue d’apprendre auprès des cracks.

Seguela threading the needle! 🇫🇷😮‍💨 #3x3Europe

— 3×3 Basketball |FIBA3x3 (@FIBA3x3) August 22, 2024

Face aux solides Lettons les Français auront tout de même eu du mal à finir, mais la marque des plus grands n’est-elle pas plutôt d’avoir du mal à finir plutôt que de finir trop tôt… ça c’est plutôt Bigard qui vous le dira. Les Bleus affronteront pour leur part les Lituaniens de l’ogre Pukelis samedi à 15h10, demain est un autre jour alors imaginez après-demain.

Et si vous ne savez pas quoi faire demain, sachez que la Coupe d’Europe se poursuit, et que dans le même temps débute à Rouen… l’Open de France. Faut suivre hein, mais t’inquiète, on est là pour ça.