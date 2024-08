Nick Mileti est un des plus grands noms du sport à Cleveland. Homme d’affaires, il a fait des institutions sportives de la ville de l’Ohio son terrain de jeu et notamment en permettant l’entrée des Cavaliers en NBA. L’homme qui avait 93 ans est décédé ce mercredi 23 août à Rocky River, une ville de la banlieue de Cleveland.

Dans les années 1970, Nick Mileti était un monstre sacrée de la ville préférée de Joakim Noah ! Il possédait les Indians, équipe de baseball, les Crusaders, équipe de hockey sur glace, les Cavaliers et différentes enceintes dans lesquelles jouaient ses franchises. En somme, il était le roi du sport à Cleveland.

Ce mercredi 23 août, il est décédé à l’âge de 93 ans dans la province de sa ville de toujours. Celle dans laquelle il est né, et dans laquelle il a construit son business.

We are saddened to learn of the passing of Nick Mileti, the beloved founder whose passion and vision ignited the spirit of Cavaliers basketball in our great city. A true pioneer in the world of sports, Nick was not just a leader; he was a dreamer who transformed that dream into… pic.twitter.com/mw6QifgGEL

— Cleveland Cavaliers (@cavs) August 22, 2024

En 1970, Nick Mileti a pris la tête d’un groupe d’investisseur pour permettre aux Cavaliers de rejoindre la NBA en tant qu’équipe d’expansion. Il a déboursé près de 4 millions de dollars, à l’époque pour y parvenir. Quelques années plus tard, il a fait construire le Richfield Coliseum, une des plus grandes arènes du pays qui a accueilli les Cavs de 1974 à 1994.

Pour récompenser tout son immense travail pour la franchise, Nick Mileti a rejoint le “Cavaliers Wall of Honor” en 2019. Sans lui, la belle histoire de LeBron James dans l’équipe de son cœur ou encore le titre de 2016 n’auraient peut-être jamais pu arriver. Une légende de Cleveland, tout simplement !