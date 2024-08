Depuis le 19 août, le United Center de Chicago accueille la Convention Nationale Démocrate, chargée d’introniser Kamala Harris comme candidate à l’élection présidentielle américaine. À cette occasion, le coach et la star des Golden State Warriors, Steve Kerr et Stephen Curry, ont tour à tour apporté leur soutien à l’actuelle vice-présidente.

Née à Oakland en Californie, Kamala Harris ne s’en cache pas. La candidate démocrate pour la prochaine élection présidentielle américaine est une fan des Golden State Warriors et de Stephen Curry. En tant que vice-présidente des États-Unis, elle avait notamment rendu visite à Team USA avant le début des Jeux Olympiques.

Mardi dernier, le passage remarqué de Steve Kerr à la Convention Nationale Démocrate a montré que la relation est réciproque. Habitué aux prises de position politiques et aux messages anti-Donald Trump, le coach des Warriors s’est fait un plaisir de tacler l’ex président américain en imitant le “night-night” de Stephen Curry.

“Une fois les résultats comptabilisés, nous pourrons – pour reprendre les mots du grand Steph Curry – dire à Donald Trump : night-night.”

“In the words of the great Steph Curry, we can tell Donald Trump… night night!”

Steve Kerr at the Democratic National Convention 🤣pic.twitter.com/HcGs9jv4UQ

— ClutchPoints (@ClutchPoints) August 20, 2024

À la veille du début des Jeux Olympiques, Curry avait lui-même déjà exprimé son soutien à la candidate démocrate. Ce jeudi soir à Chicago, une vidéo enregistrée par le médaillé d’or est apparue sur les écrans géants du United Center. “En tant que présidente, Je pense que Kamala pourrait ramener cette unité et continuer à faire avancer notre pays (…) C’est un honneur de soutenir Kamala » a-t-il notamment déclaré dans son intervention d’un peu plus d’une minute.

Curry: That’s why I believe that Kamala as president could bring that unity back and continue to move our country forward… It’s a honor to support Kamala so let’s all do our part pic.twitter.com/9aLOGAv27l

— Acyn (@Acyn) August 23, 2024

En 2017, date de la première année du mandat de Donald Trump, Steph avait déclaré son intention de ne pas se rendre à la Maison Blanche pour la traditionnelle réception post-titre NBA.

