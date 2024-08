Les Knicks ne tiennent pas particulièrement à trader Julius Randle

Avec l’excellente fin de saison des Knicks post All-Star break, la quantité de forwards de New York et les additions récentes, nombreux ont été ceux qui se sont empressés d’annoncer le transfert de Julius Randle hors de la grosse pomme. Pourtant, selon Fred Katz de The Athletic, rien ne corrobore vraiment cette théorie, puisqu’aucune équipe n’accorde actuellement plus de valeur à Julius que les Knicks.

A l’heure actuelle, aucune information venant de New York ne laisse à penser que les Knicks chercheraient à se débarasser de Julius Randle sur le court ou moyen terme. Et même s’ils le voulaient, il serait apparemment très compliqué de trouver une offre intéressante dans la NBA actuelle. Selon Fred Katz, l’opinion moyenne autour de Julius Randle dans les front offices de la ligue actuellement serait “neutre, au mieux”. La situation de Randle est similaire à celle de Brandon Ingram du côté des New Orleans Pelicans. On a affaire à un bon joueur, pas nécessairement dans les vingt meilleurs profils de la ligue, dont l’équipe n’a pas encore trouvé de porte de sortie à quelques mois de la reprise NBA.

Who is the New York Knicks’ true No. 2 option? How will this season’s rotation work out? How do rival front offices value Julius Randle?

You asked. @FredKatz has answers.

Part two of the Knicks mailbag ⤵️https://t.co/eE56aGrmvT pic.twitter.com/2CLlusTI7E

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) August 22, 2024

C’est surtout le peu de garanties après cette saison qui fait que certains sont hésitants à l’idée de parier sur ces joueurs. Les deux n’ont plus qu’une année de contrat garanti, celle de Julius s’élevant à 28,9 millions l’année. Randle a bien une player option pour la saison 2026 – à 30,9 millions – mais il est peu probable qu’il la prenne, visant probablement plus gros. Entre cette situation contractuelle délicate, la valeur de Randle qui a forcément baissé après sa blessure et le peu de volonté des Knicks à transférer leur forward, eh bien il est fort probable que Julius reste sur NYC la saison prochaine. D’autant que les Knicks pourraient bien tenter un coup dès la saison prochaine, en attribuant à Julius Randle les minutes au poste de pivot laissées libres après le départ d’Isaiah Hartenstein.

Julius Randle au poste cinq, c’est loin d’être déconnant quand on y réfléchit. Le J avait occupé cette position sur la saison 2018 des Lakers. Il avait proposé plus de 16 points et 8 rebonds en 26,7 minutes de moyenne sur les 82 matchs qu’il avait disputés, tout en finissant cinquième au trophée de MIP. Sur le combo handle – shoot – puissance, Julius est presque sans rival actuellement dans la NBA. Si l’ajustement défensif représenté par son changement de poste fonctionne, Julius Randle sera probablement la clé de voûte des Knicks la saison prochaine.

F*** it, January 2024 Julius Randle Passing Highlights pic.twitter.com/8QQOPCIAsB

— Verts (@Verts) August 21, 2024

L’un dans l’autre, New York se retrouve dans une excellente situation. Ils ont tout simplement trop de très bons joueurs, et c’est ce qui a lancé ces rumeurs de transfert sur Julius Randle. Si le triple All-Star parvient à trouver sa place à nouveau au sein du collectif de la Big Apple, on aura définitivement affaire à un contender, et à l’une des équipes des Knicks les plus fortes qu’on ait jamais vu.

Source texte : The Athletic