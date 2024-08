Combien de Français évolueront en NBA pour la saison 2024-25 ?

Comme on le fait chaque saison, focus sur les Français qui seront en NBA pour l’exercice 2024-25. Certains joueront ensemble, d’autres seront rivaux pour la course au titre, c’est l’heure de faire un petit point cocorico.

Difficile de savoir exactement le nombre de Français qui seront présents sur les parquets NBA cette saison. Un flou qui s’explique par le fait que plusieurs joueurs sont en attente d’un contrat ou en attente d’une place dans un roster. Mais on a quand même des certitudes sur un certain nombre de nos compatriotes de l’autre côté de l’Atlantique.

Ils sont (en principe) assurés d’être présents à la rentrée de la NBA

Pour ceux qui ont vibré devant l’Équipe de France aux JO, la saison NBA aura un air familier. Médaillés d’argent à la maison, Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Nicolas Batum, Guerschon Yabusele et Bilal Coulibaly joueront dans la Grande Ligue cette saison. Quatre d’entre eux étaient déjà assurés d’en être au moment des Jeux, Yabu s’est lui engagé avec les Sixers il y a seulement quelques jours.

Autour de ce premier groupe, on retrouve celui des rookies français. Ils seront cinq à faire leurs débuts en NBA en octobre : Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr, Tidjane Salaün, Pacome Dadiet mais aussi Armel Traoré, récupéré via un two-way contract par les Los Angeles Lakers.

On n’oublie pas non plus Rayan Rupert du côté de Portland, qui tente de se faire sa place dans l’effectif de Chauncey Billups, comme Ousmane Dieng au Thunder, Sidy Cissoko chez les Spurs avec Wemby ou encore Moussa Diabaté, récemment signé par les Hornets.

Leur place n’est pas encore assurée dans la Ligue

Derrière ce premier contingent, on retrouve plusieurs noms avec un point d’interrogation. Quid d’Evan Fournier par exemple ? L’arrière a joué son rôle dans la médaille glanée par les Bleus aux JO mais son futur en club reste incertain. Libre de tout contrat, il n’a pour le moment signé avec aucune franchise, mais ne semble pas chaud à l’idée de revenir en Europe.

Le flou entoure aussi Killian Hayes. Le meneur a signé un contrat avec les Nets mais ce deal ne sera garanti que si le joueur réussit à convaincre Jordi Fernandez durant le camp d’entraînement en septembre. Autrement, il risque d’être coupé et de revenir à la case départ.

Champion en G League avec le Thunder l’an passé, Olivier Sarr ne sait pas non plus de quoi est fait son avenir, lui qui se remet toujours d’une grave blessure. Verra-t-on le grand frère d’Alexandre en NBA cette saison ?

Il y a 14 Français pour le moment sur la ligne de départ de la saison NBA 2024-25, et ce chiffre pourrait encore augmenter selon les situations contractuelles de Vavane ou encore Killian Hayes. Le drapeau bleu blanc rouge est toujours aussi représenté du côté de l’Oncle Sam.