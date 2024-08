C’est le grand jour à Vienne ! Dans un décor de fête foraine les meilleurs basketteurs 3×3 d’Europe se la donneront aujourd’hui lors des quarts de finale de la Coupe d’Europe. Les Françaises jouent à 13h45, les Bleus à 15h10, faudra être là !

Camille Droguet, Marie Michelle Milapie, Noémie Brochant et Marie-Eve Paget ont un gros défi : faire taire 2 000 Autrichiens en feu. Pour cela il faudra appliquer la recette qui marche depuis le début de la compétition, à savoir sérieux, intensité et un poil d’adresse, ça fait toujours du bien. Les Bleues sont favorites mais que veut dire ce mot on vous le demande, puis en cas de victoire – on n’y est pas encore – les Françaises joueront les vainqueurs entre les Allemandes et les Pays-Bas.

Chez les le capitaine Djoko, le patron Franck Seguela, le rookie Baptiste Oger et le sniper Raphaël Wilson auront fort à faire contre les Lituaniens du géant Pukelis, avant d’affronter en demi les Espagnols ou les Autrichiens. Là encore, marche après marche, et il faudra donc dans un premier temps freiner les ardeurs baltes cet après-midi.

Pour suivre tout ça rendez-vous sur le site de l’Équipe, on sait pas vous, mais nous on sera là !