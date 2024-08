Quatre matchs WNBA au programme la nuit dernière, à moins d’un mois du début des Playoffs. Dans un choc entre candidates MVP, Napheesa Collier et le Lynx ont frappé très fort en disposant des Aces d’A’ja Wilson pour la deuxième fois en quelques jours. Voici ce qu’il faut retenir !

Les Aces perdent pied, Napheesa Collier resplendissante

Dans cette fin de saison WNBA, les Aces n’y arrivent pas. Déjà battues par le Lynx il y a trois jours, les championnes en titre étaient en quête de revanche. Mais après deux quart-temps ultra serrés (39-40 à la pause), Vegas n’a envoyé qu’un sentiment d’impuissance.

Impuissantes, d’abord au rebond. Au milieu du troisième quart, Napheesa Collier affiche à elle-seule plus de prises (16) que toute l’équipe adverse (13). Dépassés dans l’envie et dans la bataille physique, les Aces ne peuvent que regarder la leçon de basketball dispensée par Minnesota. Certes, A’ja Wilson fait ses stats (24 points, 7 rebonds, 47% au tir), mais la performance collective – la défense en tête – n’est pas digne de championnes.

Alors que Vegas parvient tout de même à revenir à 9 unités à 2min de la fin, Napheesa Collier se charge d’envoyer un 3-points pour fermer la boutique. Phee signe un immense classique sur la tête de la meilleure joueuse du monde : 27 points, 18 rebonds (record en carrière), 5 passes, 2 interceptions à 11/15 au tir ! Du jamais vu, au sens propre du terme. Avec l’excellente Alanna Smith en bras droit, ce Lynx est assurément une des équipes les plus terrifiantes de la ligue. Leur dernière défaite remonte au… 14 juillet.

Les Aces n’ont remporté qu’un seul de leurs cinq derniers matchs, face à des Sparks qui détiennent toujours le titre de pire équipe de la ligue. Elles restent collés à la 5e place du classement, à… 7.5 matchs de la tête, et de plus en plus loin du podium. Dans une quête de three-peat ou dans un dossier MVP, ça fait tâche. Yikes.

Dans la dernière édition de notre classement MVP, Collier était 3e, en outsider dans l’ombre d’A’ja Wilson. Mais au vu de la dynamique récente, la dégringolade des Aces pourrait jouer des mauvais tours à sa superstar, tandis que les chants “MVPhee” se font entendre de plus en plus fort.

Le Sun s’impose in-extremis, le Mercury remet la tête à l’endroit

Depuis la fin de la trêve estivale, le Sun (2e) balbutie parfois son basket mais trouve toujours un moyen pour s’en sortir. La nuit dernière, c’est le Sky (8e) qui s’est avéré plus coriace que prévu.

Connecticut prend pourtant vite 10 points d’avance grâce à Marina Mabrey, sa nouvelle shooteuse d’élite (24 points, 5/7 derrière l’arc). Mais alors qu’Angel Reese refuse de laisser un rebond (13 points, 20 rebonds !), Chicago appuie à l’intérieur grâce à son autre rookie, Kamilia Cardoso (18 points, 8/11 au tir). La défense du Sun, pourtant réputée imperméable, est vite submergée, et il faut deux lancers-francs d’Alyssa Thomas à 4 secondes du buzzer pour sceller une victoire ric-rac (80-82).

Revigorée depuis le retour de ses blessés, une équipe d’Atlanta sur 3 succès consécutifs cherchait la passe de quatre à domicile face à Phoenix. Mais l’activité de l’inusable Tina Charles n’a pas suffit face au match monstrueux de Brittney Griner. 22 points, 6 rebonds, 6 passes et 4 énormes contres à 10/13 au tir, le Mercury peut la remercier et s’accroche à son spot de Playoffs.

Enfin, les Sparks ont “remporté” la course pour la dernière place de la ligue en perdant face aux Mystics (74-80). Prochain arrêt : la Draft WNBA et Paige Bueckers. C’est droit devant.