A 12 ans, Mohamed Dabone explose les records de précocité en étant appelé par le FC Barcelone pour disputer la pré-saison. L’intérieur de 2m08, né le 21 octobre 2011, va jouer avec des adultes de 15 à 20 ans de plus que lui, mais pas forcément plus grands.

Vous faisiez quoi vous à 12 ans ?

Si certains jouaient à Mario Kart, construisaient des tours en KAPLA ou s’amusaient avec de la pâte à sel, c’est à peu près normal. Si vous étiez appelés par le FC Barcelone Basket pour disputer la pré-saison dans l’effectif professionnel, c’est à ne plus rien y comprendre. Pourtant, c’est bien la vie de Mohamed Dabone du haut de ses 2m08 à seulement… 12 ans et 2 mois.

Phénomène burkinabé qui avait enflammé les réseaux sociaux en décembre, Dabone évoluait déjà avec les U15 au plus haut niveau. Six têtes au-dessus de tout le monde, c’est un monstre physique qui ne demande que des adversaires à sa taille, et de sa taille. Au mois de mai dernier, il avait rayonné lors de l’ANGT tournament à Berlin cette fois avec les… U18. En Chine dans les prochains jours, il sera donc intégré au groupe A avec Jabari Parker ou Tomas Satoransky, anciens joueurs de NBA désormais au Barça. Parce qu’une pépite de précocité en cache souvent une autre : le Malien Sayon Keita, 16 ans, est lui aussi convié à la pré-saison du club catalan.

Barcelona has officially called up Sayon Keita ( 6’11 | 2008) and Mohamed Dabone ( 6’10 | 2011) to their first team for their Pre-season debut in China

Incredible look for these prospects being called up to play alongside players like Jabari Parker, Tomas Satorsnsky & Jan Vesley pic.twitter.com/PlZRAmC6wT

— nbadraftpoint (@draftpoint2024) August 23, 2024

Si la ligne espagnole a connu ses phénomènes de précocité, Mohamed Dabone repousse définitivement les limites de l’âge. Avec la Joventut Badalona en 2005, Ricky Rubio était devenu le plus jeune joueur à disputer un match de Liga ACB à 14 ans et 11 mois, un record toujours considéré comme imbattable tout comme celui de Bassala Bagayoko (14 ans et 7 mois) en 2021. En 2018, c’est à 16 ans et 2 mois que Luka Doncic foule les parquets de la première division pour la première fois.

Une convocation pour la pré-saison n’engage pas, pour le moment, une apparition en Liga ACB. Il reste qu’à la vitesse à laquelle il grimpe les échelons, Mohamed Dabone ne devrait pas attendre bien longtemps.