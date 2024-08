La Slovénie retire le numéro 3 de Goran Dragic

En amont du jubilé de Goran Dragic, la fédération de basketball slovène a annoncé que le maillot du meneur de jeu serait retiré. Le numéro 3 sera à jamais associé au “dragon” qui a porté son pays jusqu’au titre à l’EuroBasket 2017.

Entre 2006 et 2022, Goran Dragic a accumulé 90 apparitions pour 1 095 points avec la Slovénie. Le meneur de jeu, par ailleurs détenteur de ces deux records, est sans conteste la plus grande légende du basketball slovène. Mais c’est en 2017 que le dragon réalise son chef d’œuvre. À l’EuroBasket, il envoie 22,6 points, 4,4 rebonds, 5,1 passes à 38% pour porte ses coéquipiers vers le premier titre de leur l’histoire. Logiquement récompensé par un trophée de MVP, il profite surtout de la finale pour caler 35 points face à la Serbie. Triomphe absolu.

À la veille de son jubilé, la fédération slovène de basketball a annoncé que le maillot de Goran Dragic serait officiellement retiré. Consécration méritée pour l’homme de tous les records, qui a disputé son ultime rencontre avec le maillot blanc et bleu le 14 octobre 2022 en quart de finale de l’Euro contre la Pologne. Aucun joueur slovène ne pourra revêtir le numéro 3, à jamais associé au meneur. Comme le numéro 9 de Tony Parker en Équipe de France et le numéro 14 de Dirk Nowitzki avec la Mannschaft.

Slovenian Basketball Federation announced that it is retiring Gordan Dragic’s No. 3 jersey, meaning that no player will be able to select this number 🫡 pic.twitter.com/cnocPF4f82

— BasketNews (@BasketNews_com) August 23, 2024

Ce samedi, le jubilé de Goran Dragic offre l’occasion d’observer un fabuleux cocktail de superstars. On retrouvera notamment Luka Doncic, Nikola Jokic, Dirk Nowitzki, Bogdan Bogdanovic, Luis Scola ou encore Boban Marjanovic dans une équipe, avec Steve Nash (malgré ses 50 ans), Nikola Vucevic et même… Chris Bosh pour accompagner l’homme de la soirée dans l’autre camp.

Tout ce beau monde se donne rendez-vous à Ljubljana (lieu de naissance de Dragic en Slovénie) à 20h pour la “nuit du Dragon”. Autant de géants sur le parquet pour honorer une légende, c’est presque immanquable.

Luka Doncic, Dirk Nowitzki and Steve Nash having a little chat ahead of the Goran Dragic farewell event this weekend 🙌

(via @FoundationGD)pic.twitter.com/h4qJg8eImJ

— ClutchPoints (@ClutchPoints) August 22, 2024