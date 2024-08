Les Jeux olympiques de Paris 2024 viennent de se terminer et la FIBA met déjà le cap sur la prochaine compétition internationale d’envergure, l’EuroBasket. La Pologne, pays hôte, est sûre de participer à l’événement et Jeremy Sochan compte bien en être également.

Quatre équipes sont déjà qualifiées pour l’EuroBasket 2025, les quatre nations organisatrices : la Pologne, la Lettonie, la Finlande et Chypre. Un pays par groupe et les Polonais mèneront la charge dans la poule D qui se déroulera à Katowice.

Jeremy Sochan, meneur de l’équipe lors du dernier TQO souhaite prendre part à la compétition continentale. La fédération nationale a partagé son message sur les réseaux sociaux !

“En ce qui concerne l’été prochain, je pense que nous devons mieux nous préparer mentalement et physiquement. Nous devons être prêts. Aux Jeux olympiques, nous avons vu des grosses nations européennes comme l’Allemagne, la Serbie et la France. Nous savons donc que nous devons être prêts à rivaliser avec les meilleurs l’année prochaine.”

🇵🇱 @JeremySochan i KoszKadra będą gotowi na EuroBasket 2025 👍👌

Źródło: Biuro Prasowe J. Sochana @GrupaORLEN @BankPekaoSA pic.twitter.com/QRDGYIIKav

— KoszKadra (@KoszKadra) August 26, 2024

Le coéquipier d’un certain alien en club et son équipe s’étaient inclinés lors du TQO contre les Bahamas puis la Finlande. Individuellement, il avait apporté satisfaction, malgré les défaites en tournant à 18 points, 9 rebonds et 3 passes décisives lors de ces deux matchs.

Pour se préparer au mieux pour cette compétition à domicile, Jeremy Sochan devra continuer à progresser avec son équipe des San Antonio Spurs la saison prochaine. L’ailier-fort pourrait bien compléter un cinq majeur intéressant avec Chris Paul, Devin Vassell, Harrison Barnes et Victor Wembanyama.

Source texte : @Koszkadra