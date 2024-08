Selon un sondage réalisé par ESPN auprès de coachs, scouts et dirigeants, Victor Wembanyama sera le meilleur joueur NBA dans 5 ans. L’Alien déjà le patron de la Ligue à 25 ans ?

ESPN s’est organisé un petit survey de fin de mois d’août. Il ne s’agit pas de celui des General Managers, qui arrive généralement plus proche de la rentrée NBA. Non, là il ne s’agit que d’un petit sondage réalisé auprès de dirigeants, coachs ou scouts. ESPN en a choisi 18 pour répondre à plusieurs questions, notamment sur la saison à venir.

Il y avait aussi des questions par rapport au futur de la Ligue, notamment savoir qui sera le meilleur joueur de la NBA dans 5 ans. Et les votants n’ont pas laissé de suspense par rapport à leur choix avec un large plébiscite pour Victor Wembanyama, qui obtient 12 des 18 voix. Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic le suivent sur le podium avec 2 voix chacun, Anthony Edwards et Nikola Jokic ont une voix.

C’est un pari ambitieux de la part des votants, mais c’est dire le niveau de hype que génère Victor depuis son arrivée en NBA. Après sa saison rookie historique, l’Alien des Spurs est allé chercher une médaille d’argent avec les Bleus cet été à Paris. On devrait le retrouver encore plus fort à la rentrée avec San Antonio.

De là à être le visage et le patron de la NBA dans 5 ans, il y a encore un pas à faire. Si des monstres sacrés comme LeBron, Curry ou Durant ne seront (sans doute) plus là, il y aura encore du beau monde pour revendiquer cette casquette de meilleur joueur de la Ligue. Doncic, Shai, Edwards seront dans leur prime, Nikola Jokic commencera lui à prendre de l’âge (34) tout comme Giannis Antetokounmpo, mais les deux devraient encore être bien dominants.

À Wemby de mettre tout le monde d’accord avec de nouvelles dingueries de son cru.

Source texte : ESPN