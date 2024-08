Sue Bird a désormais une rue à son nom à Seattle

Avec 19 saisons passées avec le Storm et quatre titres de WNBA remportés (plus de titres que n’importe quelle autre équipe de la ville), un maillot retiré et un terrain de basket à son nom, Sue Bird est un monstre sacré à Seattle. La ville arrivait à court d’idées pour rendre hommage à sa légende et a donc décidé de donner le nom de la shooteuse américaine à une rue proche du terrain des Seattle Storm. Normalement, la prochaine étape c’est la statue maintenant.

Il n’y avait qu’Edgar Martinez des Seattle Mariners et Lenny Wilkens – qui a été un Seattle SuperSonic en tant que joueur, coach et exécutif – qui avaient eu le droit à une rue à leur nom dans Seattle jusqu’ici. Faites de la place sur le plan de la ville, il y aura une troisième personnalité du sport de la ville qui va obtenir chaussée et trottoir. Le maire de Seattle, Bruce Harrell, a annoncé dans une cérémonie à l’extérieur de la Climate Pledge Arena qu’une section de la rue amenant à l’arène des Storm serait renommée au nom de Sue Bird. Un hommage dont l’Américaine s’est félicitée en raison de ce qu’il représentait pour la cause féminine :

“Surtout pour une femme dans le milieu du sport, ce n’est pas commun. On commence à le voir de plus en plus avec l’exemple de la statue d’A’ja Wilson, on commence à voir des choses célébrées. Je ne savais pas que c’était possible. C’est en fait ce qui rend cela encore plus spécial. Il pourrait y avoir une jeune fille qui voit un panneau dans la rue, ou un poster, une fresque, et ça la fera rêver de ça. C’est ce qui rend ça plus spécial” – Sue Bird

Officially official: Sue Bird has her name immortalized on a Seattle street.#TheNewStorm #WNBA pic.twitter.com/IDLUUaUExr

— Circling Seattle Sports (@CirclingSports) August 26, 2024

Deux ans après sa retraite, les hommages se multiplient pour la quintuple médaillée d’or olympique. Après avoir été treize fois All-Star avec Seattle, l’extérieure n’a pas volé la quantité d’hommages qu’elle a reçue récemment. Un beau signe d’espoir pour toutes les jeunes femmes du sport à travers le monde.