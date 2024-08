Domantas Sabonis semble bien enthousiaste à l’idée de partager le terrain avec DeMar DeRozan. Interrogé sur la récente venue du vétéran en Californie par Sean Cunningham, le pivot lituanien a été dithyrambique au sujet de son nouvel ailier.

“Son arrivée a dépassé mes espérances. C’est un joueur très intelligent qui est dans la ligue depuis une éternité et qui a tant accompli. J’ai hâte d’apprendre de lui et j’espère que tous les autres aussi, afin que tout le monde s’améliore” – Domantas Sabonis

DeMar DeRozan with the ASSIST OF THE YEAR?! pic.twitter.com/xvgGDMQEhE

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 14, 2023

Le pivot de Sacramento est revenu sur l’impact que pourrait avoir le style de jeu de DMDR sur la stratégie globale de son équipe. L’adaptation que les Kings devraient connaître et l’évolution vers un registre différent la saison prochaine :

“Je pense que ça va être bon pour nous. Ça va nous faire penser différemment sur le terrain, bouger différemment et se lire les uns les autres. Nous avons l’habitude de jouer un style, mais il fait quelque chose à un niveau Hall of Fame donc nous allons devoir jouer autour, et ça va rendre la tâche tellement plus dure aux autres équipes pour nous défendre car on peut pratiquement scorer de n’importe où” – Domantas Sabonis

Domas a aussi pu parler de la connexion personnelle qu’il a pu commencer à développer avec DeRozan lors de l’intersaison des Sacramento Kings, surtout après avoir passé du temps ensemble à Los Angeles :

“Je suis heureux qu’il soit là. Avoir pu passer cette semaine avec lui à LA et apprendre à mieux le connaître… J’ai vraiment hâte” – Domantas Sabonis

QB1 @DeMar_DeRozan with a DIME 🔥 pic.twitter.com/OFFUhm6sij

— Chicago Bulls (@chicagobulls) October 7, 2023

Sacrément enjoué par le futur Big Three qu’il formera avec De’Aaron Fox et DeMar DeRozan, Domantas Sabonis semble convaincu que la dernière addition des Rois va permettre à son équipe de gagner en polyvalence et en pourcentage de victoires. La concurrence est prévenue : les Kings arrivent sur la saison 2024-25 avec des intentions de gloire.

Source texte : Fox40