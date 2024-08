La Fédération Française de Basket-Ball a dévoilé les noms de ceux qui peuvent prétendre remporter le Trophée Alain Gilles 2024, récompense désignant le basketteur ou la basketteuse français(e) de la saison. Qui succèdera à Victor Wembanyama ?

Depuis 2015, le Trophée Alain Gilles vient récompenser le basketteur ou la basketteuse français(e) de la saison. Le lauréat est élu par le vote du public (qui représente une voix) et un jury de 11 votants venant des médias et des institutions de la balle orange en France. Cette année une liste de 12 nominés a été dévoilée par la Fédération Française de Basket-Ball.

Valériane Ayayi

Marième Badiane

Nicolas Batum

Rudy Gobert

Marine Johannes

Janelle Salaün

Franck Seguela

Mathias Lessort

Dominique Malonga

Victor Wembanyama

Gabby Williams

Guerschon Yabusele

Des joueurs et joueuses d’EuroLeague comme de NBA, de WNBA et même un représentant du 3×3. Toutes les équipes de France de basket-ball sont présentes dans ce panel. Désormais, ça se joue à la sensibilité de chacun ! Après le vote, vous pouvez même participer à un concours pour tenter de gagner un maillot des Bleus. On dit ça, on ne dit rien.

Alors, à qui allez-vous donner votre voix ?

Source texte : Fédération Française de Basket-Ball