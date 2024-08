En Asie depuis plusieurs mois, DeMarcus Cousins ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. Jusqu’à la fin de la saison, l’ancien All-Star NBA va disputer le 3×3 World Tour avec l’équipe chinoise de Wuxi WenLv.

Il y a six mois, DeMarcus Cousins se déclarait prêt à “passer à autre chose“, c’est-à-dire cesser de croire à un retour en NBA. Le joueur des Taiwan Beer Leopards, entre temps passé par les Taiwan Mustangs, s’éclatait à l’autre bout du monde, raflant au passage le titre de champion et de MVP des Finales du championnat taïwanais.

Mais au-delà du changement de continent, Cousins va entrer dans un nouveau monde. Jusqu’à la fin de la saison, l’ancienne star des Kings va s’essayer au basket 3×3 avec l’équipe de Wuxi WenLv (Chine). C’est d’ailleurs à Wuxi que Paris avait gagné son premier Masters l’an dernier.

Avec 2m08 pour 122 kilos, Boogie reste un (très) beau bébé qui devrait faire des ravages sur le circuit 3×3. Dans ses configurations de match plus courts et plus axés sur le physique, le pivot sera l’un – si ce n’est le – plus gros nom du World Tour. Peut-être deuxième, derrière l’immense Jules Rambaut. Quoi qu’il en soit, très probable de le voir croiser l’équipe de Paris dans les prochaines semaines, récemment vainqueurs du Masters de Lausanne.

Olympic Gold Medalist and 4x NBA All-Star DeMarcus Cousins has joined World Tour team Wuxi WenLv 🇨🇳 until the end of the season 👀

Ce week-end, l’équipe de Wuxi WenLv participe au Challenger de Xiongan, mais DeMarcus Cousins ne devrait pas encore être présent parmi les quatre joueurs sélectionnés. On pourra néanmoins y retrouver nos meilleurs amis du 3×3 Paris, en attendant un affrontement incroyable face à DMC !