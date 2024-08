Bruno Caboclo testé par les Golden State Warriors

Son nom est dans les bruits de couloirs depuis plusieurs semaines, Bruno Caboclo n’a jamais été aussi proche d’un retour en NBA. Testé par les Golden State Warriors cette semaine, le MVP du tournoi de qualification olympique avec le Brésil espère s’installer dans la Baie d’Oakland.

Plus de trois ans après sa dernière pige en NBA, et ses six apparitions avec les Houston Rockets en 2020-21, Bruno Caboclo se rapproche à nouveau de la Grande Ligue. Entre le TQO et le début des Jeux, le “Kevin Durant brésilien” avait déjà fait un petit détour par Las Vegas dans l’espoir de décrocher un contrat aux US.

Après une rumeur concernant l’intérêt des Cleveland Cavaliers il y a quinze jours, Caboclo a décroché un workout avec les Golden State Warriors. Quelques heures sur un parquet devant des scouts, ses qualités athlétiques et son shoot pour prouver qu’il vaut bien au petit two-way. Après les Raptors, les Grizzlies, les Kings et les Rockets, le Brésilien veut élargir le CV.

“Il s’entraîne avec les Golden State Warriors jusqu’à jeudi dans le but de signer un contrat, et il est persuadé qu’il y parviendra.” – Daniel Hazan, agent de Bruno Caboclo

Bruno Caboclo is on the verge of returning to the NBA 👀⏳ pic.twitter.com/iGJV3eZ5FV

— BasketNews (@BasketNews_com) August 27, 2024

Avec un tournoi olympique réussi sur le plan personnel, l’homme aux 105 matchs NBA en carrière a montré qu’il en avait encore dans les jambes. 30 points, 6 rebonds et 1 contre à 13/20 au tir face aux Avengers de Team USA en quart de finale, en plus d’un monstrueux 33 points – 17 rebonds quelques jours avant face au Japon. Pas de doute, Bruno marche. That’s what I like.

Mais en cas de nouvel échec avec la NBA, Bruno Caboclo pourrait aussi débarquer au Hapoel Tel Aviv (Israël), nouveau club d’un certain… Patrick Beverley.

Source texte : Basket News