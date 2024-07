Comme annoncé ces derniers jours, Patrick Beverley va bien quitter la NBA pour venir jouer au Hapoel Tel Aviv. Le meneur a annoncé lui-même la nouvelle sur le compte de son podcast.

Patrick Beverley et la NBA, c’est terminé ! Ou du moins pour le moment. Le meneur, déjà passé par l’Europe en début de carrière (il avait joué en Ukraine, en Grèce et en Russie) va retraverser l’Atlantique pour s’engager avec le Hapoel Tel Aviv. Pas de tweet du Woj, ni même de Shams Charania cette fois, mais bien Patrick Beverley lui-même qui utilise son podcast comme plateforme d’infos. On ignore pour le moment la durée du contrat ou le salaire versé au joueur. Beverley avait parlé d’un contrat “historique” il y a quelques jours et il a confirmé aujourd’hui avoir obtenu “tout ce qu’il avait exigé” durant les négociations.

BREAKING: @patbev21 is headed to Europe. “They gave me everything I asked for… I couldn’t refuse.” Says Pat Bev

He plans to sign with Hapoel Tel Aviv BC

— Pat Bev Pod (@PatBevPod) July 16, 2024

Patrick Beverley n’arrive pas totalement en terrain inconnu en Israel. Il y retrouvera son ancien coach du Spartak Moscou, Stefanos Dedas. À désormais 36 ans, Beverley se lance un nouveau challenge personnel et il disputera l’EuroCup la saison prochaine. Est-ce qu’il s’agit d’adieux avec la NBA ? Seul le guard a la réponse mais avec son âge désormais bien avancé, il lui sera de plus en plus difficile d’aller chercher une place dans un roster dans le futur.

Source texte : Pat Bev Pod