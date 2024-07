On continue de faire monter la jauge de hype à 10 jours des Jeux olympiques de Paris 2024 ? Allez, envoyez la dernière vidéo inside de la FFBB !

All-Access – Puissance 4.

Puissance 4, 4comme 4 équipes de France, que l’on suivra évidement à Lille et Paris, mais que l’on a donc commencé à suivre depuis quelques semaines par l’entremise de la FFBB, qui nous offre comme chaque été un contenu bien sympathique.

Au menu de cet épisode 4 ? Les Français du 5×5 qui volent de Rouen à Cologne, puis à Montpellier et Lyon, alors que les filles les y rejoignent. Pour le 3×3 on traine du côté de Bordeaux pour la dernière étape du World Tour avant les Jeux, et le dénominateur commun entre ces 32 joueurs et joueuses est évidemment la pression qui monte, mais aussi le sérieux qui transpire. Et pour voir comment Marie-Eve Paget range sa valise, on vous laisse visionner tout ça !