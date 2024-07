Summer League : Pacôme Dadiet se montre contre les Nets (11 points)

Derby de New York cette nuit, à Vegas. Pacôme Dadiet a profité de ce match intense et à fort enjeu (absolument pas) pour enfiler quelques ficelles et montrer sa palette offensive. L’adresse n’a pas forcément été à ses côtés, mais on retient une performance franchement loin d’être inintéressante de la part du prospect français.

De beaux flashs défensifs, deux ficelles du parking validées coup sur coup. Pacôme Dadiet s’est amusé face aux Nets, en Summer League. Sa ligne globale ? 11 points, 8 rebonds, 2 passes, à 4/13 au tir. De quoi susciter un peu plus d’intérêt encore autour de sa polyvalence, et peut-être lui attirer la curiosité d’un Tom Thibodeau connu pour ne pas laisser trop de miettes en termes de temps de jeu lors de la saison régulière.

Pacôme Dadiet hit back-to-back three pointers in the third quarter 🔥 pic.twitter.com/yClbfjEO05

— The Strickland (@TheStrickland) July 16, 2024

Seul point noir ? Ses six fautes. Au moins, on ne peut pas dire qu’il n’a pas défendu. Même s’il faudra gagner un poil en propreté à l’avenir.

Dadiet has some real defensive potential. pic.twitter.com/GIYCX7W5cz

— Rit Holtzman (@BenRitholtzNBA) July 16, 2024