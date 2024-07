Free Agency 2024 : Gary Trent Jr. s’engage pour une saison avec les Bucks !

Les Bucks réalisent un gros coup, et tiennent leur arrière titulaire pour la saison prochaine ! Son nom : Gary Trent Jr. L’ex-joueur des Raptors signe pour une saison, et est une plus-value de qualité pour un groupe qui ne vise rien d’autre que le titre NBA.

Elle est là, la grosse recrue des Bucks pour l’été ! Gary Trent Jr débarque à Milwaukee, et emmène avec lui sa grosse compétence de tir extérieur. Les Bucks, qui ont perdu Malik Beasley au début de la Free Agency, trouvent ici un bon profil pour apporter du danger offensif. Pour Gary Trent Jr, c’est l’opportunité de jouer le titre NBA, tout en ayant la liberté de partir ailleurs l’an prochain s’il parvient à marquer les esprits sous la tunique des Daims.

L’idée de Doc Rivers ? Apporter une menace de plus, et permettre à Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo de jouir d’une option de passe plutôt fiable (GT est à 41% au tir sur catch and shoot cette saison). Tout en focalisant un peu plus les défenses, de quoi laisser un poil plus de largeur aux deux leaders des Bucks. Le montant de la transaction n’est pas connu. Trent Jr. retrouvera Lillard, avec qui il a évolué à Portland. Une opération gagnant-gagnant sur le papier, reste plus qu’à mettre le pratique en place.

Source : Adrian Wojnarowski, ESPN