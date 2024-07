Summer League : Tidjane Salaün en double-double face aux Nuggets !

Quelle belle petite soirée pour Tidjane Salaün ! Après un départ plutôt lent, le prospect français a redressé formidablement la barre pour aller chercher un joli double-double. Le premier aux États-Unis. Et le début – on le souhaite – d’une très longue série.

Congrats T’ ! On ne va pas se mentir, on a eu un poil peur en début de match, puisque Tidjane Salaün a mis un poil de temps avant de rentrer offensivement dans son match. Oui, parce qu’il a gobé les rebonds d’entrée de rencontre, sans pour autant jouir de tickets shoots de l’autre côté du parquet. En l’absence de Brandon Miller, préservé par le coach, le français s’est par la suite bien illustré offensivement, enchaînant les actions primées dans un style assez varié. Tantôt eurostep récompensé par une faute, tantôt ficelle du parking. Au final, 10 points, 10 rebonds à 4/8 au shoot dont 1/2 aux lancers. On adore.

En deux matchs de Summer League, et malgré le temps de jeu réduit en raison d’un petit pépin au genou, Tidjane montre qu’il est NBA ready. Un gros match, puis un autre. Sans refuser la moindre de fois d’aller tamponner l’adversaire, en étant récompensé quand il le fait. Avec un tir à 3-points certes perfectible, mais qui est déjà développé et sait faire mouche quand il le faut. Nous l’avons suivi toute la saison à Cholet. Et à la lueur de ces deux premières rencontres, le constat paraît clair : le jeu NBA est tout ce qui lui faut. Il a le coffre pour non seulement l’encaisser, mais en plus en tirer parti. Et on a plus qu’hâte de voir ça.