Kyrie Irving opéré en raison d’une fracture de la main gauche !

Oh WOW ! Voilà la grosse information du jour : Kyrie Irving a subi une opération chirurgicale au niveau de la main après une fracture survenue lors d’un entraînement. Les Mavericks n’ont pas encore communiqué plus longuement sur la gravité exacte de la blessure, mais selon Shams Charania, la franchise serait optimiste quant à un retour pour le camp d’entraînement.

Hein quoi ? Kyrie Irving a une main fracturée ? Oui, c’est bien ce que Shams Charania vient de nous apprendre cette nuit sur les réseaux sociaux. Les Mavericks ont communiqué sur une opération effectuée sur le joueur, pour intervenir sur la main gauche de Kai, fracturée lors d’un entraînement le mois dernier.

Mavericks say Kyrie Irving has undergone surgery to repair a broken left hand. He sustained the injury earlier this month while training.

Très discrète à ce sujet, la franchise n’a pas fait d’autre commentaire concernant sa star. Elle précise que les informations seront données en temps voulu. Il faut comprendre par là qu’il s’agit de lorsqu’il y aura des nouvelles significatives à ce sujet. Tim MacMahon (ESPN) précise tout de même qu’une source interne des Mavs lui a indiqué qu’il y avait de l’optimisme quant à une participation de Kyrie dès le début du camp d’entraînement de l’équipe.

A team source expressed optimism that Kyrie Irving would recover in time to participate in training camp. https://t.co/VFqNjp6VNy

Il faut y voir ici un processus de rééducation qui s’annonce donc assez long, avec un contre-la-montre déjà lancé pour arriver en forme lors de la reprise en septembre. Élément majeur de la formation de Jason Kidd, Irving ne peut pas manquer à l’appel en début de saison, et le voir commencer la régulière affaibli serait un véritable cauchemar pour les Licornes.

