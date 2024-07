Joe Bryant, le père de Kobe Bryant, est décédé à l’âge de 69 ans

Triste nouvelle dans le milieu du basket ce mardi : Joe “Jellybean” Bryant, le papa de Kobe, est décédé suite à une crise cardiaque. Il avait 69 ans.

La nouvelle a été rapportée par The Philadelphia Inquirer.

Né à Philadelphie, Joe Bryant fut un joueur de basket reconnu dans la ville de l’amour fraternel, où il a passé ses année lycée (John Bartram High School) puis universitaire (La Salle entre 1973 et 1975). Comme un symbole, Bryant a démarré sa carrière NBA aux Sixers (1975-79), avant de passer par les Clippers (1979-82) puis les Rockets (1982-83). Il est ensuite passé par l’Italie et même la France du côté de Mulhouse.

Après ses années de joueur, Joe Bryant avait décidé de se lancer dans le coaching, parcourant les Etats-Unis et le monde entre 1992 et 2015.

Joe Bryant, the father of Kobe Bryant and a basketball star in his own rights at Bartram High School, at La Salle, and over eight seasons in the NBA, has died.

He was 69. https://t.co/qdY18QhVn9

— The Philadelphia Inquirer (@PhillyInquirer) July 16, 2024

Joe “Jellybean” Bryant reste avant tout connu comme étant le père de Kobe Bryant, décédé en janvier 2020 avec sa fille Gigi et sept autres personnes dans un terrible accident d’hélicoptère.

Si “Jellybean” n’a pas réussi à maximiser son énorme talent durant ses années de joueur, il a clairement inspiré Kobe à tout donner pour la balle orange et ainsi devenir l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. La relation entre Jellybean et Kobe, fusionnelle durant les très jeunes années du Mamba, n’a pas toujours été facile lors de la carrière NBA du fils Bryant, mais il ne fait aucun doute qu’il n’y aurait jamais eu de Kobe sans Jelly.

Rest In Peace.

Joe Bryant, father of Kobe Bryant, has passed away at the age of 69 🕊️ pic.twitter.com/3BUPoGLcku

— Modern Notoriety (@ModernNotoriety) July 16, 2024

Source texte : The Philadelphia Inquirer