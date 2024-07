Libre depuis la fin de son contrat aux Bucks, Patrick Beverley attend toujours de trouver preneur. Si le guard ne signe pas avec une franchise NBA, il pourrait traverser l’Atlantique et rejoindre l’Hapoel Tel Aviv.

Patrick Beverley est un sacré numéro en NBA. Quand il ne passe pas son temps à clasher ses adversaires, il aime bien parler de son actualité comme s’il était un média à lui tout-seul. Le guard a en effet annoncé qu’il réfléchissait entre un deal minimum avec une franchise NBA et un contrat “historique” avec une équipe européenne. L’équipe en question serait l’Hapoel Tel Aviv.

DEVELOPING: @patbev21 is currently weighing his options between a NBA Vet Minimum contract and a HISTORIC contract in Europe 💰

— Pat Bev Pod (@PatBevPod) July 14, 2024

Si on est habitué à voir Pat Beverley jouer au pitbull sur les parquets NBA depuis plus d’une décennie désormais, il ne faut pas oublier que le joueur a déjà joué en Europe par le passé. Entre 2008 et 2012, il était passé par l’Ukraine, la Grèce puis la Russie. Le coach de l’Hapoel Tel Aviv, Stefanos Dedas, était l’entraineur du Spartak Moscou quand le jeune Patrick Beverley y jouait. La connexion avec l’offre actuelle fait donc sens.

À 36 ans, Patrick Beverley est désormais loin de sa meilleure version mais il a encore des services à rendre, que ce soit en NBA ou en Europe. Il tournait à 6,2 points, 3,3 rebonds et 2,9 passes cette saison en NBA, dans un exercice partagé entre les Sixers et les Bucks.

Source texte : The Pat Bev Pod