Sekou Doumbouya prend la direction du championnat espagnol

Performant avec la Chorale Roanne Basket ces derniers mois dans le championnat de France, Sekou Doumbouya a rebondi après plusieurs expériences à oublier. Il a tellement rebondi qu’il va évoluer en première division espagnole la saison prochaine.

Bon, certes, ce n’est pas un retour en NBA pour Sekou Doumbouya, mais l’ancien des Pistons va jouer en Liga ACB sous les couleurs du club de MoraBanc Andorra, basé dans la capitale de la principauté d’Andorre. C’est le club lui-même qui a annoncé la signature du Français de 23 ans.

💥 𝗟’𝗮𝗺𝗯𝗶𝗰𝗶𝗼́ 𝗱𝗲 𝗦𝗲𝗸𝗼𝘂 𝗗𝗼𝘂𝗺𝗯𝗼𝘂𝘆𝗮 𝗮𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮 𝗮𝗹 𝗠𝗼𝗿𝗮𝗕𝗮𝗻𝗰 𝗔𝗻𝗱𝗼𝗿𝗿𝗮

✅ El jugador francès (23 anys i 206 cm), que compta amb experiència a la NBA i a la lliga francesa, debutarà enguany a la Lliga Endesa.#SekouSekou #MaiPor

— MoraBanc Andorra (@morabancandorra) July 14, 2024

Revenu en France après l’échec de son expérience américaine et plusieurs essais non-concluants en Europe, Sekou a joué 13 matchs avec la Chorale Roanne depuis le mois de février 2024. 13 matchs pour des stats ronflantes de 21,2 points et 4,9 rebonds à plus de 51% de réussite au tir. S’il n’a pas réussi à éviter la descente pour Roanne, cette belle production a permis à Doumbouya de s’offrir une opportunité dans l’un des championnats les plus relevés du monde hors-NBA.

À Sekou Doumbouya de surfer sur la vague désormais, pour définitivement relancer une carrière qui était un peu à l’arrêt depuis ses débuts très prometteurs aux Pistons il y a quelques années.

Source texte : MoraBanc Andorra