Summer League – programme du soir : le classico Lakers – Celtics à 4h30

La Summer League de Vegas se poursuit. Ce soir, on aura le droit à 6 nouveaux matchs. On devrait notamment retrouver les Français Rayan Rupert et Melvin Ajinça sur les parquets, avant le classique Lakers – Celtics pour finir la nuit.

Le programme du soir

0h : Heat – Thunder

0h30 : Rockets – Pistons

2h : Grizzlies – Mavs

2h30 : Sixers – Blazers

4h : Kings – Jazz

4h30 : Lakers – Celtics

Un peu moins de matchs en ce lundi soir en Summer League mais quelques douceurs à se mettre sous la dent malgré tout. On pense notamment à un Reed Sheppard en back-to-back face aux Pistons de Ron Holland. Zach Edey va lui tenter de détruire les Mavs, où Melvin Ajinça essaye de gagner sa place pour la saison à venir. Ousmane Dieng ne devrait pas être présent pour le Thunder face au Heat de Jaime Jaquez Jr. et Kel’el Ware.

On gardera aussi un œil sur Rayan Rupert, qui aura sans doute les mains bien pleines avec les Blazers une fois de plus. Cody Williams a l’occasion de confirmer sa récente belle perf face aux Kings. Enfin, on termine avec le classico entre les Lakers et les Celtics. Possiblement un beau concours de shooteurs entre Dalton Knetch (L.A.) et Baylor Scheierman (Boston).

Les rookies et Français à suivre ce soir :