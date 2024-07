Reléguée à un statut d’outsider, la Grèce souhaite retrouver le podium et le statut qui était le sien au début des années 2000, quand les hellènes étaient une solide nation du basket mondial. La présence de la superstar Giannis Antetokounmpo sera-t-elle suffisante pour arracher une première médaille depuis.. 2009 ?

Le passé aux JO et la dynamique du moment

La Grèce a beau être le pays des Jeux olympiques, son équipe nationale n’a que trop rarement brillé sur ce format. Le pays n’a en effet participé qu’à 4 éditions des JO, avec pour meilleur résultat une 5ème place. Avec le départ à la retraite des cadres de la génération dorée, la Grèce n’a même pas participé aux trois derniers Jeux olympiques. Un joueur comme Giannis Antetokounmpo va donc participer à son premier tournoi olympique en carrière.

Par rapport à la dynamique du moment, c’est un peu le flou autour des certitudes grecques. Le célèbre Vasilios Spanoulis a pris les rênes de l’équipe il y a quelques mois pour redonner un peu d’ambition à son pays après une triste 15ème place à la Coupe du Monde 2023. On retrouve malgré tout du talent et de l’expérience dans ce groupe, de quoi avoir une casquette d’outsider à ne pas oublier.

Le roster (au TQO, en attente de confirmation pour les JO)

Giannis Antetokounmpo

Thomas Walkup

Georgios Papagiannis

Giannoulis Larentzakis

Nick Calathes

Vassilis Charalampopoulos

Dimitris Moraitis

Vassilis Toliopoulos

Kostas Papanikolaou

Panagiotis Kalaitzakis

Konstantinos “Dinos” Mitoglou

Kostas Antetokounmpo

Comme attendu, Giannis Antetokounmpo sera bien de la partie pour ces JO, lui qui a pu profiter d’une longue intersaison avec l’élimination prématurée des Bucks en Playoffs. Derrière le Greek Freak, on retrouve des noms bien connus de l’équipe nationale et même des parquets de l’EuroLeague avec Nick Calathes notamment mais aussi Georgios Papagiannis ou encore Konstantinos Mitoglou, jouer clef du titre européen du Panathinaikos cette saison.

Une superstar pour tirer le tout, des joueurs d’expérience autour qui ont déjà joué bon nombre de gros matchs en carrière. C’est solide, même si cette équipe nous a habitués à bien des visages ces dernières années. On se rappelle que la Grèce avait fini 5ème à l’EuroBasket 2022, lorsque Giannis avait pu jouer avec son pays pour la dernière fois.

Le joueur à suivre : Giannis Antetokounmpo

Quelle incroyable surprise n’est-ce pas ? Un MVP de NBA en joueur à suivre pour ces JO. Pour la première participation de Giannis Antetokounmpo aux Jeux olympiques, on a bien hâte de voir le Greek Freak se déchainer après une fin de saison NBA frustrante. Lors de son dernier tournoi international, il avait fini dans le meilleur cinq de la compétition avec 29 points quasiment 5 rebonds et 4 passes de moyenne. Il faut se préparer à voir du gros chiffre encore, mais le Freak sera-t-il suffisamment entouré ?

La Grèce, un outsider à ne pas sous-estimer

La Grèce a beau ne pas avoir remporté de médaille depuis un moment, il ne vaut mieux pas la sous-estimer, surtout avec Giannis Antetokounmpo dans ses rangs. Certes, la dernière Coupe du Monde était décevante mais le Greek Freak n’était pas là. Depuis, la sélection a changé de coach puis s’est qualifiée au TQO, éliminant au passage Luka Doncic et la Slovénie.

On ne va pas se mentir, les chances de médaille des Grecs reposent essentiellement sur les épaules de Giannis Antetokounmpo mais le reste du roster n’est pas dénué de talents ni d’expérience. Évidemment, il y a moins d’étoiles que pour des nations comme Team USA ou le Canada mais il y a la cam’ pour faire un coup.

Premier étape : se sortir du groupe de la mort avec le Canada, l’Espagne et l’Australie. Une poule plutôt ouverte puisqu’à part le Canada, les autres nations semblent avoir moins de certitudes par rapport à leur niveau. Le Power Ranking partagé par la FIBA montre d’ailleurs que ces nations sont “annoncées” proches en terme de niveau. Après ça, il ne restera alors que deux matchs à gagner (quart + demi ou quart + match de la 3ème place) pour aller gratter une médaille. Selon la partie de tableau et le possible fail de certains favoris, c’est loin d’être infaisable.

Le programme complet

Grèce – Canada (27 juillet – 21h)

Espagne – Grèce (30 juillet – 11h)

Australie – Grèce (2 août – 13h30)

La Grèce ne part par favorite mais peut réaliser un coup à Paris et aller chercher la première médaille olympique de son histoire. Giannis Antetokounmpo a-t-il les épaules assez solides pour porter tout son pays jusqu’au podium ?