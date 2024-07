Si Giannis Antetokounmpo représentera la Grèce lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024, on a appris cet après-midi qu’un autre crack de la balle orange aurait le même honneur le 26 juillet. Vous ne le connaissez sans doute pas, il est donc l’heure de laver cet affront.

Les pays baltes et le basket, quelle belle histoire.

On sait que la Lituanie est souvent présentée comme LE pays basket par définition, avec quasiment autant de licenciés que d’habitants et une ferveur tout bonnement incroyable. Le voisin letton ? Pas en reste évidemment, on a pu le constater notamment lors du dernier TQO à Riga, et la Lettonie a en tout cas offert une nouvelle preuve de son attachement au basket en offrant la chance à Nauris Miezis d’être le porte-drapeau de son pays lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024.

Our Tokyo Olympics gold medalist Nauris Miezis will be Latvia’s flag bearer 🇱🇻 in the #Paris2024 Opening Ceremony

CONGRATS 👏 pic.twitter.com/E5Vg8glU3k

— FIBA 3×3 Basketball (@FIBA3x3) July 15, 2024



Nauris Miezis n’est évidemment pas un inconnu, loin de là puisqu’il est “tout simplement” l’un des champions olympiques en titre du basket 3×3. En effet, si la discipline n’en était qu’à son galop d’essai en 2021, la Lettonie avait tout de même choqué tout le monde en remportant l’or, avec dans ses rangs Miezis donc, mais aussi Karlis Lasmanis (qui sera également à Paris pour tenter le back-to-back) et Agnis Cavars, ni plus ni moins que le… porte-drapeau des Jeux de 2021.

On peut donc envoyer deux basketteurs 3×3 porter le drapeau de son pays aux JO, à trois ans d’intervalle. C’est beau, c’est chaud, c’est letton !