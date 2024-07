Derrick White prêt à “boucher tous les trous” chez Team USA

Appelé dans le groupe de Team USA après le retrait surprise de Kawhi Leonard, Derrick White débarque au sein de l’équipe nationale avec la ferme intention de faire le travail de l’ombre. Ça tombe bien, il a été appelé pour ça.

Au milieu de la polémique entourant la non-sélection de Jaylen Brown, on a un peu oublié ce que Derrick White pouvait apporter à une équipe de basket, en particulier une équipe remplie de superstars comme Team USA.

Certes, White n’a pas le statut de ses nouveaux coéquipiers, lui qui n’a jamais été All-Star dans sa carrière NBA. Par contre, il est une superstar au royaume des role players, lui qui était un membre hyper important des Celtics dans leur ascension vers le titre NBA en juin dernier. Défense élite, playmaking, shoot extérieur, intelligence de jeu… Derrick fait partie de ces joueurs que toutes les équipes aimeraient avoir. Toutes, même l’une des équipes les plus impressionnantes jamais formées sur le papier.

Dans l’ombre imposante des stars, Derrick White restera fidèle à lui-même. Il va tout faire pour aider l’équipe, sans broncher, sans rien demander.

“Je vais aller sur le terrain et faire ce que j’ai à faire, essayer de boucher tous les trous qu’on pourrait avoir et me donner à fond.” – Derrick White, via The Athletic

Ce genre de déclaration fait forcément moins parler que celle d’un Anthony Edwards qui s’autoproclame “l’option numéro 1 de Team USA”, mais c’est justement cette mentalité qui a aidé Derrick White à intégrer le groupe de Team USA. Pour diverses raisons sur lesquelles on ne spéculera pas, le manager Grant Hill ne voulait pas d’une nouvelle star après le forfait de Kawhi Leonard, il voulait un mec capable de s’intégrer tout de suite dans un collectif sans faire de vagues.

“Ce que peut apporter Derrick White ? De l’assurance, sa capacité à défendre, sa capacité à shooter. C’est un autre gars qui va amener son ADN de champion, c’est super.” – LeBron James

Champion NBA avec les Celtics et possédant l’opportunité d’ajouter une médaille d’or olympique cet été, Derrick White peut rejoindre une liste très prestigieuse dans un mois. En effet, seuls Michael Jordan, Scottie Pippen, LeBron James, Kyrie Irving, Khris Middleton et Jrue Holiday ont fait le doublé la même année. Cela vous place un homme. Un titre olympique lui permettrait également d’effacer la mauvaise expérience qu’il a vécue au Mondial 2019 (septième place pour Team USA).

Arrivé chez Team USA il y a quelques jours seulement, Derrick White a déjà pu prendre part à un entraînement. On pourrait même avoir un aperçu de son futur rôle au sein du groupe ce soir dans le deuxième match de préparation contre l’Australie (18h).

Si son temps de jeu devrait globalement être bien plus faible que celui des superstars de Team USA, le coach Steve Kerr n’hésitera pas à se tourner vers lui quand il faudra faire appel à un plombier de service.

Source texte : The Athletic