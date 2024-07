JO Paris 2024 – prépa : Team USA vs Australie, aujourd’hui à 18h !

Victorieux avec sérieux du Canada pour le premier match de préparation, Team USA enchaine ce lundi avec un nouveau test contre l’Australie à Abu Dhabi. Début des hostilités à 18h.

Le Canada était un gros morceau pour débuter la préparation mais la version 2024 de Team USA n’a pas tremblé au moment de croiser le fer avec son voisin. Face à l’Australie, l’objectif est donc de confirmer, si possible avec la manière. Pour ce nouveau match amical, Steve Kerr sera privé de Kevin Durant, toujours blessé au mollet. Pour le reste, tout le monde est opérationnel, avec Derrick White qui a récemment rejoint le groupe.

Pour ce nouveau match de préparation, le sélectionneur américain pourrait tester de nouvelles combinaisons dans son cinq. On rapporte en effet que Jayson Tatum et Anthony Edwards sont annoncés parmi les titulaires pour le match de ce soir.

BREAKING: Anthony Edwards and Jayson Tatum are expected to start for Team USA tomorrow vs. Australia, per @joevardon. pic.twitter.com/MUcRi8VDa1

— Legion Hoops (@LegionHoops) July 14, 2024

En face, Team USA devrait reconnaitre de nombreux visages chez les Boomers. Joe Ingles, Patty Mills, Josh Giddey, Josh Green, Jock Landale, Dyson Daniels ou encore Dante Exum, ils sont nombreux les Australiens qui jouent en NBA. Matthew Dellavedova, qui est de retour au pays, a lui aussi évolué pendant longtemps en NBA, aux côtés de LeBron James aux Cavs notamment. Des joueurs qui connaissent donc bien les stars américaines, même si l’écart de talent sur le papier semble assez monstrueux. Après une piètre 10ème place à la dernière Coupe du Monde, l’Australie cherche à trouver le bon équilibre au sein de son équipe entre les infatigables vétérans, leaders historique du groupe, et la jeune relève qui monte en puissance. Affronter l’ogre américain sera un bon test pour les Boomers afin de voir où ils en sont à dix jours de l’ouverture des Jeux. L’Australie aura fort à faire aux JO dans le groupe de l’Espagne, de la Grèce et du Canada.