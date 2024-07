Kevin Durant forfait pour le match amical entre Team USA et l’Australie

Déjà absent face au Canada pour cause de blessure, Kevin Durant manquera aussi la rencontre de ce soir à Abu Dhabi face à l’Australie (18h).

Cette préparation est décidément difficile pour Kevin Durant. Touché à la cheville, l’ailier n’a toujours pas pu disputer la moindre minute avec ses coéquipiers de Team USA. Arrivé légèrement blessé au mollet, le MVP 2014 n’a pas pu prendre part à la victoire des US face au Canada pour le premier match de préparation. Selon ESPN, KD ne devrait pas non plus jouer ce lundi à Abu Dhabi face à l’Australie. Le mollet n’est visiblement pas suffisamment rétabli.

Kevin Durant (calf) won’t play in the Boomers’ vs USA exhibition game, which tips off tonight (early Tuesday morning) @ 2am AEST. The Boomers vs. Serbia game is the following night; early Wednesday morning @ 2am.

The games will be broadcast in Australia on @ESPNAusNZ. https://t.co/VSmZG4kug2

— Olgun Uluc (@OlgunUluc) July 15, 2024

Il y a quelques jours, Steve Kerr s’était montré rassurant quant à l’état de santé de son joueur, estimant qu’il serait dans les temps pour participer aux Jeux olympiques. Après l’Australie, Team USA affrontera la Serbie ce mercredi, toujours à Abu Dhabi. Durant est déjà considéré comme incertain pour cette rencontre. Les Américains prendront ensuite la direction de Londres pour deux dernières oppositions, face au Soudan du Sud puis l’Allemagne.

Team USA figure dans le groupe C aux Jeux olympiques, avec la Serbie, Porto Rico et le Soudan du Sud.

Source texte : ESPN