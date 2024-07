Tranchant en sortie de banc lors du premier match de préparation de Team USA, Anthony Edwards devrait être titulaire pour la rencontre face à l’Australie ce soir (18h). Préparez-vous au Ant-Man Show !

Il y a dix jours, on se demandait quel cinq majeur allait aligner l’entraîneur de Team USA Steve Kerr. Ce dernier est ouvert aux différentes (et surtout nombreuses) possibilités, mais Anthony Edwards semble déjà avoir convaincu son coach. Ant-Man devrait en effet être titulaire contre l’Australie ce soir si l’on en croit Joe Vardon de The Athletic.

There will be lineup changes tomorrow against Australia, as Steve Kerr has said. Look for Anthony Edwards and Jayson Tatum to start, based on this video footage shared by USA. https://t.co/hU7MJAkqLN

— Joe Vardon (@joevardon) July 14, 2024

Lors du premier match face au Canada la semaine dernière, Edwards était sortie du banc mais avait rapidement donné un coup de boost nécessaire à Team USA. Sa perf ? 13 points et 3 rebonds en 17 minutes à 6/10 au tir (meilleur scoreur de la rencontre). Ant-Man a réussi, en compagnie notamment de Jayson Tatum (également titulaire ce soir), à changer la physionomie du match à travers son agressivité offensive. De quoi gagner sa place de titu pour ce soir, et pour les Jeux Olympiques ?

À ce stade de la préparation, rien n’est définitif concernant le cinq majeur. Mais quand on se souvient du Mondial 2023 d’Edwards, de sa grosse saison NBA cette année et de ce qu’il a montré avec Team USA depuis le début de la prépa, on se dit qu’Ant – 22 ans seulement – peut vraiment s’affirmer comme l’un des leaders de ce groupe pourtant rempli de superstars. Il l’a dit lui-même : “Je suis toujours l’option numéro 1”. Cela vous donne un aperçu de la mentalité du bonhomme.

Anthony Edwards vs Canada

13 PTS *leading game scorer*

3 REB

1 AST

6/10 FG

17 MINS

Should Ant be a starter on this team? pic.twitter.com/q42SO8PHD2

— Digits Sports App (@Digits3App) July 11, 2024

Logiquement, Team USA devrait donc aligner Stephen Curry, Anthony Edwards, Jayson Tatum, LeBron James et Joel Embiid face à l’Australie ce soir. Jrue Holiday et Devin Booker – titulaires contre la Canada – iront sur le banc si nos calculs sont bons. On rappelle également que Kevin Durant sera à nouveau forfait, et que Derrick White vient d’intégrer le groupe des 12 à la place de Kawhi Leonard.

Source texte : The Athletic