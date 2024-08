Cet été à Paris, le basket 3×3 a connu une explosion de popularité. Merci à nos Français vice-champions olympiques, merci à ce spot du Parc urbain de la Place de la Concorde, tout simplement exceptionnel. Mais merci aussi à Vincent Royet, l’un des MC de la compétition et voix bien connue du 3×3 mondial. TrashTalk a rencontré Vincent, déjà pour lui dire bravo, puis pour en savoir un peu plus sur un métier qui gagne à être connu.

Vincent Royet fut, à n’en pas douter, l’une des voix de ces JO de Paris 2024. Au plein cœur d’une Arena de la Concorde bouillante, en grande partie grâce à lui et son équipe, il a harangué, informé, commenté, bref animé la semaine de basket 3×3 comme un GOAT de la discipline. D’une soirée dantesque sous la pluie jusqu’à la médaille d’argent des Français, en passant par la déception pour les Bleues et des heures de communion avec le public, cette semaine olympique fera date pour lui et pour tous les gens ayant entendu sa voix non loin de l’Obélisque… Des karaokés géants avec du Johnny plein les oreilles, une alchimie incroyable entre toute l’équipe d’animation, on a vécu ça sur place et on avait vraiment envie d’en savoir un peu plus sur ce personnage essentiel à la réussite de l’évènement. Alors… entretien, moteur, ça tourne.

TrashTalk : Salut Vincent ! Question très simple pour commencer : est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier ? D’ailleurs, il s’appelle comment, exactement, ce métier ?

“Salut les gars ! Alors mon métier peut avoir plein de noms. Mon métier peut être speaker, mon métier peut être MC, maître de cérémonie, il peut être animateur, entertainer… J’aime bien le côté maître de cérémonie, parce que c’est un éventail un peu plus large, y’a une connotation plus “animation” et donc moins protocolaire. Donc je dirais maitre de cérémonie… multicartes !

TT : Ta porte d’entrée vers le 3×3 c’est quoi ?

“Mon arrivée elle se fait de manière locale. On est en 2012, je suis sur Poitiers et d’anciens joueurs pro (Sylvain Maynier en tête, le directeur du basket 3×3 lors des Jeux de Paris, ndlr) essaient de se lancer dans ce nouveau sport qui est à l’époque un peu dans les tuyaux. Ils créent l’Urban PB avec quelques potes et quelques fans de playground. On est Place Maréchal Leclerc, y’a des dalles par terre, on met du scotch au sol pour délimiter le terrain et on leste deux paniers avec des parpaings et c’est parti… Moi j’arrive là-dedans parce qu’avant 2012 je suis le speaker du PB 86, Sylvain me demande donc assez naturellement de participer à l’évènement. Derrière je suis sur ce festival jusqu’en 2017, jusqu’à un gros step avec la Coupe du Monde de basket 3×3 qui a lieu à Nantes. Un très très gros event, où je suis le MC français de l’évènement, et c’est d’ailleurs là où je rencontre Knowa, avec qui j’ai officié cet été pour les Jeux.”

TT : On rentre dans le vif du sujet parce que c’est encore chaud… Paris 2024, t’as vécu ça comment, humainement et professionnellement ?

“Alors déjà, professionnellement, je m’attendais à quelque chose de très haut en terme de rigueur demandée, mais c’était encore plus que ça, il y avait énormément d’attentes. Ensuite les journées étaient, un peu comme pour vous, très très très très longues, on était un des rares sports à ne pas avoir de deuxième équipe pour tourner. On s’est fait notamment deux grosses journées avec arrivée à 6h45 sur site et départ 23h30, ça fait de bonnes amplitudes horaires (rires). Pendant la journée on ressentait pas vraiment la fatigue, déjà parce que t’es là pour le boulot mais… quand t’arrives à 6h45, que tu vois le soleil se lever dans l’axe de l’Obélisque, dans l’axe des Champs… bah t’oublies quoi. Humainement, comment dire… Déjà je veux vraiment insister sur le fait que si on est que quelques uns à être ‘les visages et les voix’, derrière c’est une équipe de vingt personnes qui fait en sorte que tout se passe bien. Nous on est les visibles, mais c’est les invisibles les plus importants ! Ensuite, très personnellement je savais que les Jeux – qui plus est à domicile – étaient le genre d’évènement à la fin desquels tu verses ta larme, alors effectivement j’ai versé ma larme. J’ai versé ma larme pour la sortie des filles, pour la médaille des garçons, et j’ai versé ma larme à la fin. Quand t’as eu une telle dose d’adrénaline, de concentration pendant une semaine et que le dernier soir tu poses le micro et tu croises ces gens avec qui t’as vécu des trucs si forts, qui sont devenus des potes pour certains… bah tu chiales, tu lâches tout.” French culture is… 🇫🇷😍 Chanter du Johnny Hallyday sur un karaoké géant Place de la Concorde 🔉#Paris2024 | @Paris2024 pic.twitter.com/oqyjyClPPU — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) August 3, 2024

TT : Tu peux nous parler de ce duo de fou que tu composes avec l’autre MC Knowa Lazarus ? Ça se bosse comment cette alchimie ?

“On s’est rencontré en 2017 avec Knowa, sur la Coupe du Monde à Nantes. Et… il s’est passé quelque chose. Il faut savoir que lui est, indépendamment de son job sur le World Tour, un auteur compositeur interprète de musique hip-hop et au passage une immense star aux Philippines. Donc le rythme, l’entertainment, c’est évidemment son truc. Notre duo est assez fluide dans le sens où je lui laisse beaucoup la place sur le commentaire du jeu et moi je construis autour. Je sais ce qu’il va faire, je sais ce qu’il peut faire, et inversement, pas besoin de brainstormer. C’est hyper naturel, j’ai rarement eu cette connexion avec des collègues. Et c’est exactement la même chose avec Lass d’ailleurs (DJ Lass, le DJ qui officiait sur les Jeux), qui, au passage, est pour moi le meilleur DJ au monde à officier sur du basket 3×3. On est tous au service de l’évènement et pas le contraire, on l’a tous compris et le résultat est super naturel !”

TT : Est-ce qu’il y a un joueur ou une joueuse qui t’as vraiment marqué à la Concorde, sur le terrain ou en dehors ?

“Worthy De Jong, qui avait toujours avancé qu’il quittait la sélection 5×5 pour être un jour champion olympique, et on sait comment ça a fini. Worthy… il a cette nonchalance, cette classe naturelle. Il arrive il fait des bulles sur le terrain avec son chewing-gum, tu te dis que ce gars il est juste là pour s’amuser. Bah il s’est amusé et il est champion olympique. C’est peut-être ça le secret d’ailleurs, comme pour nos quatre mousquetaires français ! T’avais l’impression que c’était quatre mecs qui se sont dit ‘tiens on va faire une partie de baby-foot après la fac’, c’est peut-être ça le secret du 3×3, faut y aller aussi en s’amusant. Sinon, chez les filles, y’a évidemment ce moment après l’élimination des Françaises. Hortense Limouzin, que je suis depuis pas mal d’années, et je peux même dire que j’ai grandi dans le 3×3 grâce à elle, on se croise dans les coursives on est tous un peu KO, et naturellement je tombe dans ses bras, elle tombe dans les miens, et on lâche tout quoi. Pareil avec MEP (Marie-Eve Paget), et j’ai été super touché à ce moment-là, qu’on puisse se dire les choses. J’ai fait une vraie déclaration d’amour professionnelle à Hortense en lui disant que si j’avais vécu ces Jeux c’était aussi grâce à elle et à l’Équipe de France, j’oublierai jamais d’où je viens.” Je vous laisse faire de beaux rêves avec ça 🔥💙🤍❤️🤩

Avec @vincentroyet au micro, c’était une finale de 3×3 de folie 🏀@Paris2024 pic.twitter.com/iJCNw2ahBI — Gaëlle Millon 💙💛 (@G_Millon1982) August 5, 2024

TT : De manière un peu plus globale, est-ce que t’as des ambianceurs, commentateurs, MC de référence ?

“Marc Maury, la voix de Roland-Garros, que je prends un peu en exemple, est impressionnant en terme d’intonation, de charisme. Et puis même s’il prépare beaucoup ses interventions, c’est le genre de gars qui peut te vendre des maillots de bain au Pôle Nord ! J’ai aussi un immense respect pour le taf de Benjamin Clément (il officiait sur le 5×5 lors des Jeux), sur sa capacité à improviser en anglais et pour son travail en général. Plus généralement j’essaie de me nourrir de plein de styles différents, je regarde aussi un peu de stand-up parce que le côté “vannes” et les interactions avec le public sont importants pour moi”

TT : Ton actu à venir c’est quoi, retour à la vie “normale”?

“Je pars demain à Debrecen (Hongrie) pour une étape du World Tour, en septembre je me fais un petit France – Bosnie (foot, espoirs) au Mans, puis le match des championnes Villeneuve D’Ascq – Bourges le 21 septembre à Nanterre. J’ai aussi quelques events hors basket comme les World Skills, championnat du monde de l’artisanat à Lyon (!), puis ce sera la reprise de la saison au Mans, où j’officie en tant que MC résident pour la douzième année.”

TT : On a une chance de te voir faire le B2B à Los Angeles en 2028 ?

“On m’a appris qu’il faut toujours garder les pieds sur terre, mais s’il faut une voix française (langue officielle des Jeux…) je postulerai direct. En ayant fait les Jeux quatre ans avant j’aurai peut-être quelques arguments à faire valoir mais évidemment que si tu me mets le contrat de L.A. là devant moi tout de suite, je fais le back-to-back je signe c’est clair… Et Knowa habite à Los Angeles, donc en terme d’hébergement on pourrait négocier !

TT : Dernière question et je te libères, si tu devais mettre en avant une seule chose, dans tout ce qu’on s’est dit, quelque chose que les gens doivent retenir ?

“L’important c’est de prendre soin des autres ! Parce que notre métier c’est avant tout prendre soin du public, prendre soin de l’évènement.”

TT : Merci Vincent, et à très vite, pour d’autres karaokés, pour d’autres leçons de 3×3 et, surtout, pout d’autres moments de communion !