Malgré une A’ja Wilson étincelante, établissant un nouveau record au scoring cette saison (42 points), les Aces se sont inclinées face aux Dallas Wings, avant-derniers de WNBA. Cette cinquième défaite en sept matchs enfonce Vegas dans une situation de crise à trois semaines des Playoffs.

Avec 42 points inscrits à 16/22 du parquet, A’ja Wilson continue de poser les jalons d’une des plus grandes saisons individuelles de l’histoire. Mais un match ne se gagne pas seule, et la performance collective des Aces ne leur a pas permis de disposer des Wings. Au risque de se répéter, ça fait tâche.

En fusion dans le troisième quart-temps (15 points, 6/8 au tir), Wilson pensait pourtant avoir fait le nécessaire pour prendre une avance suffisante (69-61). Mais alors que la candidate MVP ne manque pas un tir, l’équipe s’écroule derrière un niveau défensif plus qu’inquiétant. “Je suis furieuse vis-à-vis de notre défense en seconde période” a lâché la coach Becky Hammon après le match. Comme face aux Lynx il y a quelques jours, les championnes ont été mangées au rebond – 50 à 31 cette nuit – en plus d’encaisser 56 points dans les vingt dernières minutes.

Feuille statistique de zinzin pour A’ja Wilson, mais goût amer d’un nouveau revers qui plonge encore un peu plus la franchise dans la crise. Coincées à la 5e place et loin de toutes certitudes, Vegas n’a plus que son As dans la manche. Elles auraient pourtant bien besoin d’atouts.

Another performance worth remembering for A’ja Wilson ✅

Tonight Wilson became the 5th player in WNBA history to tally a 40 PT game on 70%+ shooting, joining Liz Cambage (2x), Breanna Stewart, Kelsey Plum, and Rhyne Howard

A’ja finished with: 42 PTS, 16-22 FGM#WelcometotheW pic.twitter.com/Zte08dq3C0

— WNBA (@WNBA) August 28, 2024

Mais tout le crédit revient aussi à Satou Sabally, autrice du meilleur match de sa saison avec 28 unités. Dans tous les bon coups, et portée par une adresse indécente (10/14 au tir, 4/6 à 3-points), l’internationale allemande a réussi l’exploit d’être la joueuse la plus en vue dans le quatrième quart-temps. Désolé A’ja.

Parfaitement épaulée par Natasha Howard et Arike Ogunbowale, Sabally continue de prouver que Dallas n’a besoin que d’un groupe au complet pour faire mal.

Satou Sabally stuffed the stat sheet to lead the @DallasWings to victory!

🔥 28 PTS (10-14 FGM)

🔥 7 REB

🔥 5 AST

🔥 4 3PM

🔥 2 STLS pic.twitter.com/YBA6tH9e3I

— NBA (@NBA) August 28, 2024