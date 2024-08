Carmelo Anthony aurait pu finir sa carrière sous le maillot des Knicks

Même si les résultats collectifs n’ont pas toujours suivis, Carmelo Anthony est une légende des New York Knicks. L’ailier scoreur a régalé le Madison Square Garden pendant sept ans. Mais lorsque l’opportunité de prendre sa retraite sous cette tunique lui a été offerte en 2022, Melo a refusé car le statut et le temps de jeu proposés ne lui convenaient pas.

Certaines légendes de franchises, dans l’histoire de la NBA, ont eu la chance de revenir disputer une saison ou quelques matchs sous le maillot qui a fait leur gloire avant de se retirer. Une sorte de dernier tour d’honneur avec une standing ovation finale qui reste souvent dans les mémoires.

Carmelo Anthony aurait pu connaître cette sensation au Madison Square Garden. Dans son podcast 7PM in Brooklyn, le roi du hoodie a dévoilé que les New York Knicks lui ont fait une offre de contrat a l’été 2022 avant qu’il ne décide de partir en retraite.

“Mon plan c’était de revenir à New York, de jouer, dans une bonne équipe, de finir en beauté. Je pouvais encore jouer, je pouvais aider l’équipe, c’est la vision que j’avais. J’avais mon appartement et je pensais ‘ça va arriver, il y a la bonne énergie, les discussions’. Il y avait une place dans l’équipe, on s’est assis pour discuter et ils m’ont dit ‘tu peux être dans l’équipe demain, mais c’est dans cette situation’. J’ai dit ‘non, non, je ne peux pas’, de ne pas savoir quant tu vas jouer, ne pas jouer parfois, je n’ai pas envie de vivre ça. Je vais tirer ma révérence gracieusement.”

“My goal was always to make it back.”

After a productive year in the Lakers rotation, Melo hoped to run it back in NY — but the fit wasn’t there.

Après une dernière saison aux Los Angeles Lakers au cours de laquelle il avait inscrit plus de 13 points par match, une offre de joueur de bout de banc était vu comme “un trop gros déclin” par le numéro 7. Carmelo Anthony a même rajouté que selon lui “même les Knicks ne le voulaient pas dans ce rôle.” Après une première période compliquée en fin de carrière, notamment la saison 2018-19, l’ailier a préféré partir en beauté, après une année réussie.

Sur le papier, revoir Melo sous la tunique des Knicks dans une équipe compétitive aurait été une belle histoire, mais s’il n’avait pas pu supporter ce rôle de joueur de bout de banc, le risque aurait été de ternir sa réputation dans la Big Apple. En refusant l’offre, le scoreur fou a sans doute évité de créer du drama qui aurait pu nuire à son image. Carmelo Anthony et les Knicks, une belle histoire qui a duré sept ans et c’est très bien comme ça !

