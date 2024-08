Signé cet été par les Denver Nuggets, Russell Westbrook devrait abandonner son numéro 0 pour jouer avec le 4 dans les Rocheuses. Un changement qui a fait parler ces derniers jours, avec notamment une rumeur concernant Christian Braun.

Alors qu’il n’a même pas encore posé un pied sur un terrain avec un maillot des Nuggets, Russell Westbrook est déjà obligé de jouer au pompier dans le Colorado. Ces derniers jours, une rumeur indiquait que Christian Braun avait refusé la demande de Russell Westbrook de lui donner son numéro 0. Rien de très grave en soi, mais cela avait fait réagir certains fans sur l’ambiance dans le vestiaire de Denver.

Une polémique tuée dans l’œuf par Westbrook himself. Sur ses réseaux, Brodie a publié une story pour mettre les choses au clair et démentir toute embrouille avec son jeune coéquipier.

Russell Westbrook broke his silence on the Christian Braun jersey rumors:

“Let’s please leave our young star alone. CB and I never discussed him passing along the number 0. I didn’t want, inquire about, or request the number 0 because I chose to mark this new change with a “new”… pic.twitter.com/Y0HgCN0sE0

“Laissons notre jeune star tranquille. CB et moi n’avons jamais discuté de transmettre le numéro 0. Je n’ai pas voulu, je n’ai pas demandé le numéro 0 parce que j’ai choisi de marquer ce nouveau changement avec un « nouveau » numéro. L’excitation de la nouvelle saison a déjà commencé, et malheureusement, je sais que cela signifie le déversement de nombreuses fausses histoires. Pas aujourd’hui ! CB et moi sommes concentrés et prêts à faire bouger les choses dans la mile high city !”

Tout est bien qui finit bien donc, et Westbrook devrait donc porter le 4 dans les Rocheuses. Un 4 qui lui a été laissé gentiment par Hunter Tyson (qui prend lui le 5). Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Russ porte ce numéro car il l’avait déjà choisi du côté de Washington, et c’est aussi le numéro qu’il portait au lycée.

