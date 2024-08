WNBA : Gabby Williams va finir la saison au Seattle Storm !

Après un tout petit peu plus d’une semaine de coupure suite aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Gabby Williams va de nouveau traverser l’Océan Atlantique. La récente médaillée d’argent va terminer la saison au Seattle Storm.

Pas de ralentir pour Gabby Williams qui va enchaîner, moins de 10 jours après la médaille d’argent obtenue face aux Etats-Unis. Celle qui a malheureusement eu le pied sur la ligne à 3 points au moment d’arracher la prolongation va retourner dans la meilleure ligue de basket féminin au monde. C’est au Storm de Seattle que la joueuse Franco-Américaine va encore sévir, elle qui y a déjà passé les deux dernières saisons WNBA, en 2022 et 2023.

⛈️ GUESS WHO’S BACK ⛈️

Welcome home, @gabbywilliams15! 💚💛

📰 https://t.co/AexknHfEZI pic.twitter.com/CJrlm8bqnb

— Seattle Storm (@seattlestorm) August 20, 2024

“Spooky” ne pensait pas forcément rejouer en WNBA cette saison, mais a été convaincue par la proposition du Storm. La meilleure défenseure des Jeux Olympiques va apporter de la rigueur à cette équipe, actuellement classée cinquième avec 17 victoires pour 10 défaites. En tout cas, à Seattle, on se réjouit de la venue de la leadeuse de l’Equipe de France, et le plaisir est visiblement partagé.

“On est très heureux de retrouver Gabby au Storm. Gabby est une joueuse dynamique qui apporte beaucoup de polyvalence. Elle est efficace des deux côtés du terrain, peut défendre plusieurs positions et elle est forte offensivement. On sait qu’elle peut avoir immédiatement de l’impact. Les derniers Jeux Olympiques ont prouvé que Gabby est une joueuse de classe mondiale et on est ravis de pouvoir compter sur elle dans la course aux Playoffs.” – Noelle Quinn

“Je suis tellement heureuse de retrouver le Storm jusqu’à la fin de saison. Je me sens prête à enfin revenir à Seattle. Cette organisation, mes coéquipières et les fans m’ont beaucoup manqué. Je suis impatiente de revenir et de finir fort la saison.” – Gabby Williams

La joueuse de 27 ans a tourné en moyenne à 8,4 points, 3,6 rebonds, 3,3 passes décisives et 1,5 interception de moyenne en 2023 avec le Storm. Puis ses statistiques ont explosé à Paris cet été avec 15,5 points, 4,7 rebonds, 4,8 passes décisives et 2,8 interceptions en six matchs. Voilà qui illustre très bien la fameuse polyvalence dont parle Noelle Quinn, la future coach de Williams à Seattle. Ce ne sera pas de trop dans la course aux Playoffs.

Bonne fin de saison outre-Atlantique Gabby !

Source texte : Seattle Storm