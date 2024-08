Après une saison 2023-24 marquée par des critiques vis-à-vis de sa condition physique et une perte de poids conséquente, Zion Williamson apparaît plus affuté que jamais. Un nouvel été rempli de promesses, avant la saison avec le plus de pression de sa jeune carrière.

Dans les premiers mois de la saison 2023-24, Zion Williamson ne semblait pas à l’aise physiquement. Si les New Orleans Pelicans l’avaient listé à 128,8 kilos (284 lbs) – sur le papier son poids de forme – un coup d’œil sur ses déplacements sur les parquets NBA suffisait pour se rendre compte du problème. Moins incisif, plus lent et moins généreux dans les efforts, le numéro 1 de la Draft 2020 peinait à faire des différences dans une équipe talentueuse qui attendait beaucoup de lui.

Le fiasco en demi-finale du In-Season Tournament face aux Los Angeles Lakers (défaite de 44 points) s’était chargé d’illustrer le problème et de le faire passer dans une autre dimension. Zion – 13 points et un mauvais match – en a pris pour son grade : largement critiqué, moqué voire insulté à cause de son poids. Des journalistes, à l’instar de Christian Clark, mentionnaient même en décembre dernier que la star “n’écoutait pas” sa franchise, expliquant la dégradation de sa condition physique.

The Pelicans have repeatedly stressed to Zion Williamson that his ‘diet and conditioning’ need to improve, per @cclark_13.

But Zion reportedly still ‘doesn’t listen.’ 😳 pic.twitter.com/KPpglUF2nd

— Legion Hoops (@LegionHoops) December 8, 2023

Depuis ?

Le star des Pelicans a retrouvé la direction du droit chemin. A la mi-mars, l’insider Brian Windhorst parlait d’une perte de poids de près de 10 kilos, que la forme de Williamson sur les parquets ne faisait que confirmer. En plus d’une silhouette visiblement affinée, l’ailier-fort a contribué à enclencher une belle dynamique chez les Pelicans avant le forfait de Brandon Ingram. Qualifié pour le Play-in, NOLA passe à un cheveu de sortir les Lakers grâce à un Zion monstrueux (40 points) avant une énième blessure malheureuse en fin de match. Dans les tribunes en Playoffs malgré la qualification des siens, Zhanos a passé plusieurs semaines à se remettre d’une blessure aux ischios avant de se préparer pour la saison suivante.

Et en NBA, été rime avec bonnes résolutions.

Selon Ian Casselberry, Zion Williamson aurait perdu une douzaine de kilos (25+ lbs) depuis le mois de décembre, à partir d’un poids bien supérieur à ce qu’annonçait la franchise il y a un an – plutôt autour des 139 kilos que les 129 mentionnés. Annoncé à 127,5 kilos (281 lbs) par le journaliste de Yahoo!Sports, soit deux de moins que lorsqu’il évoluait à Duke à l’université, Zion semble plus affuté que jamais. Les réseaux sociaux n’ont pas manqué de le souligner.

Zion Williamson has reportedly lost over 25 pounds since December 💪 pic.twitter.com/wFaWZ9YemK

— Yahoo Sports (@YahooSports) August 19, 2024

Alors que Casselberry évoque même un objectif de 123 kilos (272 lbs) pour le début de la saison 2024-25, les New Orleans Pelicans ne peuvent plus se permettre d’être patients. Trop souvent, à l’instar du fameux jumpshot de Ben Simmons, la période estivale est parfaite pour les belles déclarations. Mais il y a onze mois tout juste, David Griffin (président de la franchise) déclarait : “Zion Williamson a passé plus de temps à la salle cet été que durant toute sa carrière“.

Si les observateurs NBA doivent tirer des leçons du passé, c’est bien de ne pas se fier ni aux déclarations entre juillet et octobre, ni aux données physiques communiquées avant la saison.

Avec un Brandon Ingram en fin de contrat, le départ de Jonas Valanciunas ou la récente arrivée de Dejounte Murray, NOLA tâtonne encore pour trouver la bonne formule. La condition physique de Zion Williamson est un problème de fond qui a trop freiné les ambitions de l’équipe de Louisiane. Cinq ans après la draft de l’un des “meilleurs prospects depuis LeBron James“, la franchise a réalisé sa meilleure saison depuis 2007-08 (49 victoires) grâce au nouveau record de 70 matchs joués de sa star.

A l’aube de la saison avec le plus de pression de sa carrière, Zion Williamson a tout à gagner. Après l’été des Avengers, Thanos peut-il s’approprier l’automne et la suite de l’année ?

Source texte : Yahoo!Sports