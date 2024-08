Tyler Herro : “En forme, on a l’équipe pour jouer le titre”

Cela a été une intersaison assez discret pour le Miami Heat jusqu’ici. Alors que les Knicks, les 76ers et autres Bucks ont enchaîné les moves pour se renforcer, le Heat n’a pas bougé plus que cela cet été, malgré une post-season terminée dès le premier tour des Playoffs. Inquiétant ? Pas pour Tyler Herro qui est très confiant pour la saison prochaine.

Pour Tyler Herro, ce Miami Heat a tout ce dont il a besoin et doit être considéré comme un contender, un point c’est tout. Alors que les concurrents de l’Est se sont renforcés en majorité via des trades, le Heat est confiant en son processus de développement interne :

“On a de jeunes joueurs qui, on l’espère, vont continuer à s’améliorer. Bam Adebayo et moi sommes de jeunes gars en train de devenir des vétérans à part entière dans cette ligue. Terry Rozier est en bonne santé maintenant, et prêt à jouer. Et puis il y a Jimmy Butler, qui est super motivé après ne pas avoir pu jouer en Playoffs la saison dernière. Nous n’avons pas été lésés par les blessures pour l’instant. Mais on pense que lorsqu’on le sera, nous aurons une équipe très profonde, une équipe assez profonde pour faire un run à l’Est et gagner le titre NBA à la fin” – Tyler Herro

Pour être juste avec cette équipe du Heat, il faut reconnaître que la santé n’a pas été de leur côté dernièrement. Après une campagne 2023 réalisée sans Tyler Herro en Playoffs, le Heat n’a pas pu compter sur son jeune scoreur sur quasiment la moitié de leur saison 2024. Le coup de grâce fut la blessure de Jimmy Butler juste avant le début des Playoffs de cette année. Le potentiel est pourtant là, avec un groupe qui mixe bien joueurs de gros calibre (Jimmy Butler, Bam Adebayo et Tyler Herro), jeunes (Nikola Jovic, Kel’el Ware, Pelle Larsson et Jaime Jaquez Jr.) et role players de qualité (Duncan Robinson et Kevin Love). Pour faire en sorte de tenir sur toute une saison, Tyler Herro a donc travaillé d’arrache-pied sur sa condition physique cet été :

“Mon gros objectif en ce moment, c’est de développer mon corps et essayer de devenir plus fort pour que je puisse rester le plus possible en bonne santé à travers les années. Pour ce qui est de mes atouts, je veux vraiment affûter mon efficacité pour maximiser mes habilités de scoreur” – Tyler Herro

Déjà très polyvalent dans le scoring, le défi pour Tyler va donc être de gagner en efficacité et en volume quand il s’agit de points marqués. Avec encore quelques lacunes près du cercle, travailler force et gainage devrait aider Herro à devenir plus complet dans ce domaine crucial du jeu.

Du travail, du travail, du travail, il en faudra pour que Tyler Herro atteigne son plein potentiel et réussisse ainsi à guider le Heat vers de meilleurs horizons. Mais le niveau de Miami la saison prochaine dépendra surtout de son taulier, Bam Adebayo. Herro a confié que lui et Adebayo vivaient dans des maisons assez proches l’une de l’autre, et qu’ils avaient l’habitude de passer beaucoup de temps à s’entraîner l’un chez l’autre l’été venu. Une coutume qui n’a pas pu être respectée autant qu’habituellement cette année, puisque Bam de son côté partait chercher la médaille d’or avec Team USA aux JO Paris 2024. Obligé de s’entraîner sans son partenaire de pick-and-roll, Herro a tout de même tenu à regarder son grand pote s’éclater avec les autres américains à Paris :

“C’était fun de le regarder représenter la nation et ramener la médaille d’or à la maison. C’était cool parce que je sais la quantité de travail qu’on a abattu ensemble sur toutes ces années. Donc le voir prendre un rôle de plus en plus important avec Team USA et le Heat, c’est juste incroyable à voir. Je suis vraiment content pour lui, et je suis prêt à retourner sur le terrain avec lui” – Tyler Herro

Tyler Herro semble plus déterminé que jamais à faire quelque chose de grand avec le Miami Heat cette saison. Pas de renforts à l’intersaison ? Pas de problème. Tyler travaillera d’autant plus avec son pote Bam pour obtenir des résultats. Avec un duo aussi motivé et dur au mal, on se dit qu’il y a encore plus d’une équipe à l’Est qui voudront encore esquiver la bataille avec le Heat une fois la post-season venue.

