Isaiah Thomas invité à un workout par les Kings

Les Sacramento Kings disposent d’une dernière place dans leur effectif. Pourra-t-elle revenir à Isaiah Thomas, qui s’était révélé aux yeux du monde en jouant au Nord de la Californie il y a une dizaine d’années ?

Isaiah Thomas will join the Sacramento Kings for a competitive workout this week with other free agents, per @SeanCunningham

The return? 👀 pic.twitter.com/3voiUZpOXO

— NBACentral (@TheDunkCentral) August 20, 2024

Ils seront quelques uns à concourir lors de workouts compétitifs avec les Kings sur cette fin de mois d’août. En plus d’Isaiah Thomas qui s’y était fait drafter en 2011, Juan Toscano-Anderson qui a disputé onze rencontres avec les violets la saison dernière, Tony Bradley qu’on a vu pour la dernière fois en NBA avec les Bulls en 2023 et Lonnie Walker qui a passé la dernière saison avec les Nets seront également de la partie. Il y aura donc au maximum seulement l’un de ces quatre joueurs qui prendra le quinzième spot de l’effectif des Kings, pour épauler Domantas Sabonis dans sa quête de retour en Playoffs. Pas forcément de grosses minutes en vue, mais une opportunité de rester dans un roster de NBA est toujours bonne à prendre.

On le sait, cela fait quelques saisons que IT a à cœur de montrer que sa place est encore dans la grande ligue. Après une saison blanche en 2023, le meneur de poche a disputé sept matchs avec les Suns la saison dernière, dont une rencontre au premier tour des Playoffs face aux Minnesota Timberwolves. Le free agent a d’ailleurs déjà fait du workout cet été, notamment du côté des Bucks. Allant sur ses 36 ans, le poste 1 sait probablement qu’il n’aura plus des tonnes de chances d’intégrer un effectif NBA avant la fin de sa carrière. Une dernière opportunité à Sacramento, dans la franchise qui a cru en lui en premier, il y a douze ans, serait une belle manière de boucler sa riche carrière.