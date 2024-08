Cam Thomas prêt à endosser un rôle de leader chez les Nets

Avec le départ de Mikal Bridges chez les Knicks, les Brooklyn Nets cherchent un visage autour duquel se reconstruire. En attendant de faire fructifier le beau capital de choix de draft récupéré ces dernières années, c’est probablement Cam Thomas qui aura le champ libre sur le parquet. Le jeune arrière de 22 ans se déclare déjà prêt.

Après le départ de Kevin Durant et Kyrie Irving, la NBA avait découvert Cam Thomas, feu follet ambulant capable d’envoyer 3 matchs de suite à 40 points en détente. Si Mikal Bridges avait un temps pris les rênes du groupe, c’est encore le scoreur fou qui avait surgi à l’entame de la saison 2023-24, terminant les 7 premiers matchs de la saison avec la bagatelle de 29 points de moyenne.

Cam Thomas semble avoir des prédispositions pour jouer l’homme providentiel. Loin d’être une superstar en NBA, ses 66 matchs à 22,5 unités de moyenne (44% au tir, 36% à 3-points) sur la saison attestent de progrès non-négligeables au cours des 18 derniers mois. Sans Mikal Bridges dans l’effectif, c’est probablement sur lui que Jordi Fernandez sera amené à se reposer. Dans un entretien avec le média SLAM, l’ancien de LSU n’y voit aucun problème :

“J’ai toujours joué ce rôle [de leader de l’équipe] depuis le lycée et l’université. Je ne m’inquiète donc pas vraiment. Je suis juste excité à l’idée de commencer et d’essayer de réussir à le faire en NBA. Je ne suis pas du tout inquiet, je suis juste prêt.”

New trades, new teammates, new coaching staff, new questions. Above it all, Cam Thomas remains the constant for the Brooklyn Nets.

We sat down with the Nets guard to dish on the offseason, proving the doubters wrong and what’s in store for year four. https://t.co/fIlD7iD3U9 pic.twitter.com/9jzWNM0w1u

— SLAM (@SLAMonline) August 19, 2024

Pour rassurer les fans de Brooklyn, le maître mot est : régularité. Oui, Cam Thomas est capable de prendre feu un quart-temps, un match ou une semaine. Mais pour éviter que la saison des Nets ressemble à la kermesse de Carroll Gardens, l’arrière devra trouver des solutions pour se faire remarquer au-delà de ses prouesses au scoring. L’effectif ne manque pas de jeunes désireux de faire leurs preuves en mettant le ballon dans le panier (Jalen Wilson, Dariq Whitehead, Noah Clowney…). Un patron dans un effectif pareil, c’est avant tout un joueur qui garde la tête froide. Pour une torche humaine, petit oxymore.

La défense, la distribution ou le leadership ne sont pas des qualités que le numéro 24 a démontré dans ses trois premières saisons NBA. À 23 ans au début de la saison 2024-25, il peut toutefois profiter de l’absence de cadres autour de lui pour prouver qu’il en a les épaules.

Une première option offensive ? Sans aucun doute. Un patron sur le parquet ? Les termes ne sont pas synonymes. Prendre 19 tirs par soir ne confère en rien le droit de se prétendre leader. Avec sa marge de progression, rien n’est impossible. Cap ou pas Cam ?

Source texte : SLAM