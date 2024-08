Invité du Podcast de Paul George, Chet Holmgren est revenu sur sa relation avec Victor Wembanyama. L’occasion pour le pivot du Thunder de réfuter toute idée d’animosité entre les deux joueurs.

Alors que la rentrée de la NBA n’est prévue que pour octobre, l’engouement est déjà là avec la publication des calendriers de la saison régulière. Pour ceux qui suivent Victor Wembanyama, il est logique de faire des ronds rouges autour des dates de rencontre avec le Thunder de Chet Holmgren.

Les deux joueurs sont opposés depuis des années, d’abord avec l’équipe nationale et désormais en NBA. Leurs duels l’an passé ont alimenté un peu plus l’idée d’une rivalité entre eux. Wemby a ensuite fini Rookie de l’année devant Chet Holmgren. Il existe une vraie compétition entre ces deux jeunes talents. Une compétition mais pas d’animosité selon Chet Holmgren. Le joueur du Thunder a été interrogé par Paul George au cours de son podcast sur la relation qui existe entre lui et Wembanyama, et la licorne d’OKC ne comprend pas pourquoi certains pensent qu’il est en conflit avec le Français.

“Nous sommes des compétiteurs, nous avons joué l’un contre l’autre avant même d’être en NBA. Les gens me disent : « Il y a une embrouille entre vous ? Je leur réponds : « une embrouille ? Nous sommes en compétition… Une embrouille, ça veut dire que si je te croise je veux me battre avec toi. Pourquoi serais-je en conflit avec lui ? Honnêtement, je ne le connais même pas. On joue juste au basket l’un contre l’autre… En tant que compétiteurs, aucun de nous ne veut perdre. Aucun de nous ne veut laisser l’autre marquer un panier ou quoi que ce soit d’autre. Nous sommes toujours en compétition, et si les gens pensent que nous sommes en conflit, alors ils ne comprennent pas vraiment ce qu’est la compétition.” – Chet Holmgren

Il est vrai qu’à part un peu de chambrage en début de saison, il n’y a pas eu de geste d’humeur ou de trashtalking très prononcé entre les deux joueurs. Pas de signes évidents d’une animosité entre Holmgren et Wembanyama. C’est aussi le jeu des médias que d’épicer les affrontements entre deux joueurs stars pour rendre la confrontation plus savoureuse et puis si le Thunder et les Spurs sont en compétition dans les prochaines années pour le titre, cela ne fera que renforcer le storytelling autour de Chet et Wemby. On a bien hâte de voir tout ça.

