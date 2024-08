Victor Wembanyama : les… 26 dates immanquables de sa saison

Dans deux mois environ, Victor Wembanyama démarrera sa deuxième saison en NBA. Après un exercice rookie tout à fait remarquable (21,4 points, 10,6 rebonds, 3,9 passes, 1,2 steal, 3,6 contres), le ROY 2024 et deuxième au classement du DPOY revient chargé de bonnes intentions, pleines de rêves de greatness. On vous file les dates clés de sa saison 2, pour ne rien rater du carnage qui s’annonce !

24 octobre (1h30) : premier matchs de la saison, à Dallas

Premier match de la saison, chez le voisin texan, chez Luka Doncic et Kyrie Irving, chez le finaliste NBA en titre. Premier statement en vue, il faudra mettre tout le monde d’accord.

Le 30 octobre, le 19 novembre et le 2 mars face à Chet Holmgren

C’est le duel que tout le monde attend, notamment après que Victor ait fait de Chet son premier enfant la saison passée. Individuellement Wemby met une distance à la Licorne d’OKC, mais collectivement l’Américain s’éclate alors que Vic doit encore apprendre à gagner. Trois duels cette saison, trois duels en prime time main event et popcorn obligatoire, trois duels à plus de 3,50 mètres d’altitude !

Le 2 novembre, le 29 décembre et le 9 mars vs Rudy Gobert

C’est le duel entre les deux sommets français du basket, ceux qui pourraient également être ceux de la passation de pouvoir du DPOY. Toujours sympa d’assister au jersey swap entre les deux tours tricolores !

Le 14 novembre et le 11 février, face à Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly

Le premier est un freak français, comme Victor, drafté en n°2 en juin, presque comme Victor. Le deuxième est l’un de ses meilleurs potes, coéquipier lors de sa dernière saison en France et cet été lors des Jeux. Peu importe l’issue de ces deux matchs, ça peut très vite s’envoyer son meilleur restau en sortie de salle.

Le 15 novembre, puis les 11 et 13 janvier face aux Lakers

Victor Wembanyama face à LeBron James, on a beau dire, ça n’arrivera plus des centaines de fois. Puis, accessoirement, il y a un certain Anthony Davis à se coltiner.

Le 3 décembre, le 20 février et le 11 avril face à un certain Kevin Durant

L’an passé, le premier match de Victor Wembanyama face aux Suns de Kevin Durant n’était que son cinquième en carrière. Il avait scoré 38 points. Wemby ne s’en cache pas, KD est son modèle et il veut s’inspirer de lui pour devenir encore plus fort. A trois reprises cette saison, l’Alien aura l’occasion de marcher sur son idole, et il ne se fera pas prier.

Le 20 décembre (3h30) et le 6 février (1h30) face à Zaccharie Risacher

Pas une question de hiérarchie, mais tout de même deux duels entre les deux derniers n°1 FRANÇAIS de la Draft. Et il faudrait quand même se rendre compte de la dinguerie de cette phrase.

23 décembre et 21 mars : Wemby face à Joel

La saison dernière, Victor Wembanyama a scoré 33 points dans chacun de ses matchs face aux Sixers. Petit souci, Tyrese Maxey lui en a mis 52 sur la truffe alors que Joel Embiid est monté jusqu’à… 70. Motivation accrue donc pour l’Alien, qui voudra prouver cette fois-ci au Franco-camerouno-américano-esquimau qu’il est capable de lui tenir tête. Popcorn !

25 décembre (18h) : son premier Christmas Day, au Madison Square Garden

Ça fait un bail que les Spurs n’avaient pas joué lors d’un Christmas Day, et la présence de Zach Collins n’y est pas pour grand chose. La plus grande des scènes, le soir de Noël, tout est réuni pour une dinguerie.

Les 8 et 31 janvier face aux Bucks de Giannis Antetokounmpo

La saison passée, les duels entre Wemby et Giannis ont donné lieu à quelques images déjà iconiques. Le jeune français ne s’était pas démonté, face à l’un des profils physiques et de domination qui se rapproche le plus du sien. Les duels entre les Spurs et les Bucks s’annoncent d’ores et déjà énormes cette année !

23 et 25 janvier : les NBA Paris Games face aux Pacers

Privilège des très grands, Victor Wembanyama a – par sa simple présence – poussé la NBA à organiser non pas un mais deux matchs en France en pleine saison. Le 23 janvier à 20h et le 25 à 18h, les Spurs squatteront donc Bercy, avec un Wemby probablement très chaud pour choquer encore un peu plus la France.

16 février : le All-Star Game

On ne va pas vous faire un dessin, jouer le All-Star Games est un objectif pour tout grand joueur qui se respecte. Pour cela il faut dominer, on est ok, et il faut gagner, un minimum. Le voir étoilé chaque année durant toute sa carrière ne serait pas une folie, la question étant surtout de savoir quand est-ce que son règne débutera. Dès le 16 février 2025 ?

19 avril : le début des Playoffs

Alors peut-être… Et si les Spurs de Victor Wembanyama défrayaient la chronique et surfaient sur la progression du Français et l’arrivée de Chris Paul et Harrison Barnes pour retrouver les Playoffs dès cette saison. Culotté comme pari, mais pas utopique non plus, notamment car on ne sait clairement pas à quel point Wemby va piétiner la NBA pour cette saison 2…

26 dates clé, et on aurait très bien pu en balancer 45 tant chaque match de Victor Wembanyama sera attendu et scruté par tous. Ça n’est que le début mais vous auriez tort de ne pas en profiter, au moins pour pouvoir dire dans quelques années que vous étiez là… le jour où tout a commencé…