Olivia Epoupa, l’une des deux Françaises engagées en WNBA au début de la saison, n’a plus de contrat dans la ligue nord-américaine. Après avoir été échangée par le Minnesota Lynx chez les Washington Mystics, la rookie a été coupée.

Seize petits matchs et puis s’en va.

Loin dans les rotations d’un Lynx qui fonctionne bien (3e équipe de la ligue), Olivia Epoupa a été victime de la trade deadline en WNBA. Ce mardi soir, la meneuse d’1m65 a d’abord été échangée à Washington avec Sika Koné et des seconds tours de draft pour l’ailière Myisha Hines-Allen. Mais dans la foulée, les Mystics ont annoncé qu’ils ne conserveraient pas la rookie de 30 ans.

En 16 petites apparitions sous le maillot des Lynx (6,6 minutes de moyenne), la Française affiche une ligne statistique modeste de 0,9 points, 1,5 passe décisive et 0,8 interception. Sa meilleure performance reste son match avec 8 rebonds et 7 passes décisives dans une victoire face à Seattle au début du mois de juin.

Roster Update: We have acquired a 2026 second round draft pick, Sika Koné, and Olivia Époupa from the Minnesota Lynx in exchange for Myisha Hines-Allen.

In a related move, Époupa and DiDi Richards have been waived. pic.twitter.com/CpUENwyr4Y

— Washington Mystics (@WashMystics) August 20, 2024

Surtout connue pour son sens de la passe et son énergie à la mène, Olivia Epoupa a passé la majorité de sa carrière entre la France (pour la dernière fois à Montpellier en 2022) et la Turquie, avec des piges en Australie ou en Hongrie avant la WNBA.

Ces derniers jours, on parlait d’un retour en France pour Epoupa avec une piste chaude à Tarbes. Les négociations entre les deux parties n’ont néanmoins pas abouti et la meneuse se retrouve donc sans club.

Mais aux États-Unis, une Française en chasse une autre, puisque c’est Gabby Williams qui fait son grand retour. Agent-libre, l’une des héroïnes du parcours olympique des Bleues s’est engagée avec le Seattle Storm.